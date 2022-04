Schadstoffmobil rollt wieder durch Dresden

Dresden

Seit dieser Woche tourt das Schadstoffmobil wieder durch die Stadt. An über 90 verschiedenen Halteplätzen können bis zu 25 Liter Schadstoffe entsorgt werden. Neben Leuchtstoffröhren, LED- und Energiesparlampen können sämtliche Schadstoffe ungemischt und möglichst in den Originalbehältern kostenfrei abgegeben werden. Behälter vor Eintreffen des Wagens am Straßenrand abzustellen ist allerdings verboten, da die Stoffe schädlich für Mensch, Natur und Tier sein können. Gefahrenstoffe lassen sich an einem orangefarbenen oder rot umrandeten Gefahrensymbol erkennen.

Die Stadt teilt mit, dass abgelaufene Arzneimittel und Medikamente keine Schadstoffe sind, da sie in der Restabfalltonne entsorgt werden können. Es ist zu beachten, dass entsorgte Medikamente beim Öffnen der Tonne nicht direkt sichtbar sein sollen. Für flüssige Arzneimittel gilt die Entsorgung im Originalbehälter. Von der Entsorgung über die Toilette ist in jedem Fall abzusehen, „weil sie in der Kläranlage nur teilweise aus dem Abwasser entfernt werden können“, teilt die Stadt mit. Rückstände von Medikamenten, wie Hormonpräparaten, die in die Elbe gelangen, könnten so nach Angaben der Stadt den Fischbestand verweiblichen.

Bei der Entsorgung ist ein medizinischer Mund-Nase-Schutz zu tragen und auf den Abstand von eineinhalb Metern zum Personal und anderen Entsorgern zu achten. Alle Halteplätze und eine Liste von abzugebenden Schadstoffen stehen auf der Internetseite der Stadt. Auch gibt es ein Abfall-Info-Telefon, erreichbar von Montag bis Freitag jeweils von 8 bis 12 Uhr sowie Dienstag und Donnerstag von jeweils 13 bis 17 Uhr. Neben dem Schadstoffmobil nehmen auch die städtischen Wertstoffhöfe (außer Leuben und Loschwitz) ganzjährig Schadstoffe an.

Informationen Tel. 0351 488 96 33 oder Internet dresden.de/schadstoffmobil

Von Elias Hantzsch