Sanierungsarbeiten am Behrschen Haus haben begonnen

Dresden

Jahrelang verfiel das Behrsche Haus an der Wigardstraße in der Inneren Neustadt. Niemand wusste so Recht, was aus der Stadtvilla im spätklassizistischen Bau werden soll – auch über einen möglichen Abriss wurde spekuliert. Jetzt haben allerdings Sanierungsarbeiten an dem denkmalgeschützten Bauwerk begonnen, wie die Stadt auf Anfrage mitteilte: Die Baugenehmigung umfasse eine Sanierung der Bausubstanz, die Errichtung einer Gaupe auf der Nordseite und ein Glasvordach über dem Eingang. Über die reinen Sanierungsarbeiten hinaus sei zudem ein Anbau auf östlicher Seite geplant, der der Geometrie des Vorbaus auf der Westseite entsprechen solle.

Seit den 1990er Jahren ist das Behrsche Haus als Kulturdenkmal erfasst, die Sanierungsarbeiten unterliegen daher entsprechenden Auflagen. Unter anderem werde erwartet, das Gebäude im Rahmen des Zumutbaren denkmalgerecht zu erhalten, so das Amt für Kultur- und Denkmalschutz. „Die Erhaltungspflicht umfasst dabei sowohl das Erscheinungsbild als auch die Bausubstanz des Kulturdenkmals“, heißt es in der Aussage weiter.

Aus Datenschutzgründen lässt die Stadt Dresden offen, wer der momentane Eigentümer des Behrschen Hauses ist. Auch wie lange die Sanierungsarbeiten andauern und wie das Gebäude nach Abschluss genutzt werden soll, bleibt unbeantwortet. Es bleibt also abzuwarten, was in Zukunft aus der um 1830 erbauten Stadtvilla wird.

Von Ann Hanczewska und Felix Franke