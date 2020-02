So viele Sozialwohnungen baut die Stadt Dresden an der Bürgerwiese

Dresden

Die Container sind abtransportiert, die Mitarbeiter des Entsorgungsunternehmens hatten alle Hände voll zu tun. Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Wohnen in Dresden GmbH & Co. KG (WiD) hat die drei Gebäude des ehemaligen Feierabendheimes „ Anton Saefkow“ an der Bürgerwiese entkernen lassen.

„Die Häuser waren vollgestellt mit alten Schränken, Tischen, Krankenbetten, Porzellan, Fernsehern, Radios“, sagt WiD-Geschäftsführer Steffen Jäckel. Nichts von dem Inventar sei noch zu gebrauchen gewesen, alles habe entsorgt werden müssen.

Bauantrag ist eingereicht

Auch im Außengelände des leerstehenden Ensembles aus drei Gebäuden, die mit einem überdachten Gang verbunden sind, hat sich viel getan. Der Wildwuchs wurde von Gartenarbeitern mit schwerem Gerät entfernt. „Alles war zugewuchert“, sagt Jäckel.

Seit 1. Oktober 2019 ist die WiD Eigentümer von Grundstück und Gebäuden. Ein Wachdienst hat das Gelände im Blick und sorgt dafür, dass es nicht illegal genutzt wird. Die Planungsphase laufe auf Hochtouren, der Bauantrag sei eingereicht, sagt WiD-Chef Jäckel. „Bis Ende Februar müssen wir die Förderunterlagen vollständig haben. Das wird sportlich“, meint der Geschäftsführer.

Etwa 11,5 Millionen Euro wird das Vorhaben kosten, mit dem die WiD Neuland beschreitet. Hat die städtische Wohnungsbaugesellschaft bisher ausschließlich in den Neubau von Sozialwohnungen investiert, wagt sie sich jetzt an die Sanierung von Bestandsgebäuden. Was im Fall von „ Anton Saefkow“ bedeutet: „Wir müssen behutsam Entkernen und die Gebäude in den Rohbauzustand versetzen.“

„Das wird ein superschönes Ensemble“

Die Dachkonstruktion sei tragfähig, sagt Jäckel, aber die Dachziegel müssten ausgetauscht werden. Die Fenster müssen ebenso gewechselt werden wie die Versorgungsleitungen. Im Inneren wird die bisherige Raumstruktur eines Pflegeheimes mit kleinen Räumen aufgebrochen, damit 95 Wohnungen entstehen können.

„Das wird ein superschönes Ensemble“, schwärmt der WiD-Geschäftsführer von den Plänen. Es entsteht ein Mix aus kleinen, mittleren und großen Wohnungen für Singles, Zwei-Personen-Haushalte und Familien. Den Innenhof will die WiD für Aufenthalte ansprechend gestalten, der Verbindungsgang wird zum Abstellraum für Fahrräder und Rollatoren.

Alle drei Häuser verfügen über Aufzugsschächte. In mindestens einem soll ein Aufzug installiert werden, so dass die WiD barrierefreie Wohnungen anbieten kann.„Die Wohnungen haben schöne, helle Zimmer. Balkons werden dort angebaut, wo es noch keine gibt“, kündigt Jäckel an.

Wohnungen könnten 2022 fertig sein

Für die Anwohner des Wohngebietes bringt die Sanierung des ehemaligen Feierabendheimes einen Mehrwert: Ein Schandfleck in Form von verfallenden Gebäuden verschwindet. Und die Gret-Palucca-Straße erhält einen befestigten Fußweg auf der Seite zu den künftigen Wohnhäusern. Bisher gibt es dort nur einen Trampelpfad, nun lässt die WiD den Gehweg auf ihrem Grundstück zu. „Das ist der Vorteil einer städtischen Gesellschaft. Wir bauen nicht nur Wohnungen, wir gestalten auch die Stadt“, sagt Jäckel.

Wenn die WiD die „sportlichen“ Aufgaben bewältigt, sollen die Bauarbeiten im Herbst ausgeschrieben werden. Jäckel rechnet mit anderthalb Jahren Bauzeit, so dass die Wohnungen 2022 fertig sein könnten.

Von Thomas Baumann-Hartwig