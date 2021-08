Dresden

Meilenstein im historischen Zentrum von Dresden: Die ehemalige „Alte Spedition“ im Packhofareal neben dem Zwinger ist fertig saniert. Das historische Bauwerk wurde zum Verwaltungsgebäude für den Staatsbetrieb Sächsische Staatstheater umfassend erneuert und kann ab der neuen Spielzeit von der Verwaltung der Semperoper genutzt werden, teilte der Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB) jetzt mit.

Erhalt der historischen Bauteile

Nachdem die Bauarbeiten am Gebäude abgeschlossen waren, folgte in den vergangenen Wochen die Herrichtung der Außenanlagen. In dem historischen Gebäude sind auf 1100 Quadratmetern modernste Arbeitsbedingungen entstanden – im Erdgeschoss befinden sich Großraumbüros, in den darüber liegenden Geschossen stehen Einzelbüros zur Verfügung.

Die umfangreiche denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes erfolgte unter Regie der SIB-Niederlassung Dresden I, so SIB-Sprecher Alwin-Rainer Zipfl. „Der Erhalt der historischen Bauteile hatte dabei einen hohen Stellenwert. Beispielsweise wurden im Erdgeschoss die historischen Sandsteinplatten ausgebaut, kartiert und anschließend wieder verlegt.“ In den beiden Seitenschiffen sei eine umfangreiche Sanierung der Gewölbe und die brandschutztechnische Ertüchtigung der historischen Gussstützen erfolgt. Zusammen mit der Beleuchtung würden die Räume im Erdgeschoss eine offene Atmosphäre und großzügiges Erscheinungsbild vermitteln.

Zum Schutz der extrem desolaten Bausubstanz musste das Gebäude während der Bauarbeiten mittels Stützkonstruktionen gesichert werden, um die Standsicherheit der Außenwände und Gewölbe zu gewährleisten, erklärte Zipfl. Der Freistaat Sachsen investierte insgesamt fünf Millionen Euro in die Sanierung der „Alten Spedition“ zu einem modernen Verwaltungsgebäude.

Im Februar 1945 erlitt Bauwerk große Schäden durch Bombentreffer

Ursprünglich wurde das Gebäude als Teil des historischen königlichen Pferdestalls genutzt. In Anlehnung an die Geschichte des Gebäudes ist im Erdgeschoss exemplarisch eine Pferdetränke aus Terrazzo mit darüber liegendem Fliesenspiegel historisch aufgearbeitet worden. Im Februar 1945 erlitt das Bauwerk große Schäden durch einen Bombentreffer und den folgenden Brand. Den heutigen Namen „Alte Spedition“ erhielt das Gebäude in der Nachkriegszeit. Damals diente es unter anderem als Speditions-, Lager- und Bürogebäude.

Von Thomas Baumann-Hartwig