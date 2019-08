Dresden

Der „Lange Gang“ des Dresdner Residenzschlosses soll bis Ende des Jahres fertig saniert sein. Von Frühjahr 2020 an werde die Rüstkammer der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden in dem rekonstruierten Raum dann rund 500 Feuerwaffen aus dem Besitz der sächsischen Kurfürsten zeigen, teilte das sächsische Finanzministerium am Montag in Dresden mit. Die Rekonstruktion des „Langen Ganges“ in der Fassung von 1733 hatte 2016 begonnen.

Zur Galerie Der Lange Gang im Residenzschloss Dresden

Einst war der Verbindungsgang zwischen Schloss und Johanneum ein Zuschauerraum für die höfischen Turniere und Hetzjagden. Später diente er als Ahnengalerie der Wettiner und als Gewehrgalerie der sächsischen Kurfürsten. Bei den Sanierungsarbeiten werde auch die farbige Renaissanceholzdecke rekonstruiert, hieß es. Als Vorlage für die deren 84 Kassettenplatten diene eine farbige Fotodokumentation aller Tafeln von 1943 und 1944.

Dargestellt sind unter anderem Obst- und Gemüsearrangements, Löwen, Hunde, Kriegerbildnisse und Blüten. Der „Lange Gang“ erhält den Angaben zufolge zudem neue Fenster sowie mundgeblasene Butzenglasscheiben. Die Baukosten werden auf rund elf Millionen Euro beziffert.

Die Fertigstellung des Dresdner Schlosses als Zentrum für Kunst und Wissenschaft ist für 2021 angekündigt. Schon jetzt beherbergt das Residenzschloss mehrere Museen der Staatlichen Kunstsammlungen. Die Baukosten für den schrittweisen Wiederaufbau seit 1990 sind mit insgesamt rund 382 Millionen Euro veranschlagt.

Von epd