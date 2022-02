Sanierung des Blauen Wunders in Dresden dauert zehn Jahre

Dresden

Die gründliche Instandsetzung des Blauen Wunders wird Jahre dauern, voraussichtlich bis 2031. Und sie wird „zahlreiche Einschränkungen für Loschwitz bringen“. Das erklärte Simone Prüfer, Leiterin des Straßen- und Tiefbauamts, in der jüngsten Sitzung der Loschwitzer Stadtbezirksbeiräte. Die Arbeiten beginnen am 28. Februar und dauern in diesem Jahr bis Ende Oktober, in den Sommerferien wird es eine vierwöchige Vollsperrung geben.

Die ersten Arbeiten werden Instandsetzungen und ein Austausch von Teilen an den Schwingungsbremsen im Bereich der Pylone sein. Ebenso wird dort Korrosionsschutz aufgebracht. Für die Arbeiten sind Gerüste notwendig, die mehrfach auf- und abgebaut werden müssen. Dafür werden wechselseitig die Gehwege gesperrt. Während der gesamten Bauzeit wird es nur noch zwei statt der bisherigen drei Fahrspuren geben.

Auch wenn die Kosten besonders für den letzten Bauabschnitt ab 2028 noch unklar seien, gehe man inzwischen von Gesamtkosten in Höhe von etwa 126 Millionen Euro aus, sagte die Amtsleiterin. In diesem Jahr seien es rund 2,4 Millionen, von denen 50 Prozent gefördert würden und eine Million von der Denkmalpflege beigesteuert werde.

Einschränkungen für Blasewitz bringt die Brückensanierung natürlich auch. So wird der Straßenbahnverkehr vermutlich nur einspurig an der Baustelle vorbeigeführt werden können. Man stehe bei der Planung „in enger Abstimmung mit den DVB“, sagte Prüfer.

Von hp