Dresden

Umweltminister Wolfram Günther war gut vorbereitet. Bei seinem Besuch im Beruflichen Schulzentrum für Agrarwirtschaft und Ernährung in Altroßthal im Dresdner Westen wählte er seine Worte vorsichtig: „Uns war bewusst, dass wir hier nur von Sportraum sprechen können“, sagte der Grünen-Politiker.

Von einer Sporthalle kann nicht die Rede sein. Die schon zu DDR-Zeiten umgebauten Räumlichkeiten waren zuvor ein Kuhstall und sind so niedrig, dass kein Geräteturnen möglich ist. Beim Überschlag am Barren würden die Berufsschüler mit den Füßen an der Decke anstoßen, von Parkettboden können die Lehrlinge nur träumen.

Anzeige

Baustart 2020 längst ausgeschlossen

Dieser Zustand war auch den Stadträten in Dresden schon aufgefallen. Vor reichlich einem Jahr hatten sich in einem gemeinsamen Antrag SPD, Grüne und Linke für einen Beschluss des Stadtrats ausgesprochen, mit dem OB Dirk Hilbert ( FDP) aufgefordert wird, „die Sanierung des Standortes Altroßthal unverzüglich voranzutreiben und ein Konzept für die Weiterentwicklung des Standortes vorzulegen (DNN berichteten). Das ehemalige Internatsgebäude (Haus 2), in dem die desolaten Sporträume liegen, sollte denkmalgerecht saniert und eine derzeit als Lager genutzte Scheune beispielsweise zur Sporthalle, Aula und Mensa umgebaut werden.

Weitere DNN+ Artikel

Die Sanierung sollte aus Geldern finanziert werden, die am geplanten Schulstandort Freiberger Straße nicht benötigt werden. Rot-Grün-Rot wollte dort stets lediglich eine Oberschule errichten, die Verwaltung sowie die CDU denken an einen Doppelstandort aus Gymnasium und Oberschule. Bei den geschätzten Baukosten ergibt das eine Differenz von etwa 20 Millionen Euro. Im Antrag von Rot-Grün-Rot stand ursprünglich, mit der Sanierung sollte 2020 begonnen werden. Das war in den Beratungen schon gestrichen worden und nun rücken die Bauarbeiten in noch weitere Ferne.

Vorplanungen für Bestandsgebäude

„Der interfraktionelle Antrag befindet sich in der Umsetzung“, teilte das Schulverwaltungsamt auf DNN-Anfrage mit. Für die Sanierung der Bestandsgebäude Haus 1 und 2 seien durch die städtische Gesellschaft Stesad Konzepte erarbeitet worden. Die Vorplanungen liege vor. Aktuell würden durch das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung Grundlagen für die Standorterweiterung um eine Sporthalle und eine neue Mensa erarbeitet. Erste Erkenntnisse lägen bereits vor, die derzeitige „Scheune“, bisher als Lager genutzt, biete ausreichend Raum um einen Sportraum abzubilden.

Das Schloss in Altroßthal ist aufgrund seines Zustands für die Berufsschule nicht mehr nutzbar. Quelle: Dietrich Flechtner

Für die zentrale Lage im Hof denkt die Stadt an den Bau einer multifunktional nutzbaren Mensa. Das derzeit dort angesiedelte „Klassenzimmer im Grünen“ soll an anderer Stelle auf dem Schulgrundstück angesiedelt werden. Außerdem sollen neue Sportfreianlagen entstehen. Das frühere Rittergut mit Schloss und langgestreckten Gutshofgebäuden bietet viel Platz.

„Nicht im Haushaltsentwurf veranschlagt“

Das Schloss musste laut Stadt aufgrund „ungeeigneter baulicher Gegebenheiten“ aus der schulischen Nutzung genommen werden. Im vergangenen Jahr hatte es dort noch einen Wasserschaden gegeben, der das Gebäude gänzlich unnutzbar gemacht hat. Die auf dem Schulgelände bereits errichteten Schulcontainer sollten als Ersatz nach der ursprünglichen Planung bis zum Ende der Sommerferien erweitert werden. „Aktuell ist der Termin, unter anderem aufgrund der vorherrschenden Umstände voraussichtlich nicht zu halten, Lösungen und Kompensationsmöglichkeiten werden derzeit erarbeitet“, heißt es im Schulverwaltungsamt.

Schließlich fehlt es aber am Entscheidendsten: Es gibt kein Geld für die Sanierung. Die Maßnahme sei lediglich „als Mehrbedarfsprojekt für die Planung des Doppelhaushaltes 2021/2022 angemeldet“. Zahlen zu den Baukosten nennt die Stadt nicht. In der Vergangenheit war bereits von einem Betrag im unteren zweistelligen Millionenbereich die Rede. Das Schulverwaltungsamt stellt aber fest: Der Bau „konnte im Rahmen der aktuellen Budgetvorgaben nicht im Haushaltsentwurf des Fachamtes veranschlagt werden“. Damit liegt der Ball nun wieder bei den Stadträten.

Von Ingolf Pleil