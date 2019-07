Dresden

Knapp 4500 Mittagessen reichten die Mitarbeiter einst in der Neuen Mensa täglich über die Theken, Generationen von Studenten und Dozenten ließen’s sich schmecken. Doch inzwischen nagt an dem denkmalgeschützten Ge­bäude nur noch der Zahn der Zeit. Die im vergangenen Jahr begonnene Sanierung ist ins Stocken geraten, schon seit Monaten hat sich an der Mensa nichts mehr ge­tan – weil drastisch steigende Baupreise den Planern ei­nen dicken Strich durch die Rechnung gemacht ha­ben.

So soll die Neue Mensa nach der Sanierung aussehen: Neu ist die Terrasse an der zum Willers-Bau hingewandten Seite. Quelle: AGZ Zimmermann GmbH

Nach langen Planungen und der zwischenzeitlichen Nutzung als Notaufnahme für Geflüchtete rückten schließlich im Frühling des vergangenen Jahres erstmals die Bauleute an – allerdings nur für einige Ab­brucharbeiten. Die eigentliche Re­­konstruktion des markanten Gebäudes am Fritz-Förster-Platz sollte im Sommer beginnen. Doch wirklich was be­wegt hat sich seither auf der Großbaustelle nichts.

Stattdessen rotierten die Mitar­beiter in den Amtsstuben, die kräftig ihre Bleistifte spitzen mussten. Denn nachdem das fürs Gebäude zuständige Sächsische Im­mobilien- und Bauma­nage­ment (SIB) die weiteren Bauleistungen im vergangenen Jahr ausgeschrieben hatte, mussten die Planer feststellen, dass sich die von den Baufirmen vorgelegten Angebote erheblich von den bisherigen Kostenschätzungen un­terschieden. Um den Preissteigerungen Rechnung zu tragen, mussten die Ausschreibungen aufgehoben und die Leistungsverzeichnisse überarbeitet werden.

Eröffnung war für 2020 geplant

„Da die Mehrkosten bereits bei den ersten Ausschreibungen auftraten, konnten für das Bauvorhaben bis auf die Abbrucharbeiten keine weiteren Arbeiten vergeben werden“, erklärt SIB-Sprecher Alwin-Rainer Zipfel. Die Leistungsverzeichnisse werden nun so überarbeitet, dass Kostensicherheit entsteht.

Ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist. Entsprechend kann Al­win-Rainer Zipfel weder sagen, wie viel die Sanierung am Ende kosten wird, noch, wann die Arbeiten weitergehen und wann die sa­nierte Neue Mensa eröffnet werden kann. Ur­sprünglich hatte der Freistaat mit Kosten in Höhe von 23,6 Millionen Euro gerechnet, die Eröffnung war für Oktober 2020 geplant.

An den bisherigen Plänen zur Ge­staltung ändert sich derweil nichts. Weil das Gebäude denkmalgeschützt ist, bleiben die innere und äußere Erscheinung der Mensa oh­nehin unangetastet – abgesehen von der großzügigen Terrasse an der zum Willers-Bau hingewandten Seite. Die Speisesäle bleiben in ihrer bis­herigen Aufteilung er­halten, viele Bauteile und Gestaltungselemente sollen re­konstruiert werden.

Die Bierstube soll ebenfalls rekonstruiert und wieder eröffnet werden. Quelle: AGZ Zimmermann GmbH

Um auch weiterhin Studenten und die Mitarbeiter der Hochschule auf dem Campus verköstigen zu können, war am Nürnberger Platz 2014 eine Zelt-Mensa eröffnet worden. Das Nutzungsrecht war damals mit fünf Jahren angegeben worden. Inzwischen, so heißt es aus dem SIB, sei die Nutzung verlängert worden.

Von Sebastian Kositz