Sanierung der Albertbrücke in Dresden schreitet voran

Die Sanierungsarbeiten an der Albertbrücke in Dresden gehen in die letzte Runde. Die Brückenbögen mit den Nummern sechs, sieben und acht werden bis Juli 2022 saniert. Dafür sind Verkehrseinschränkungen nötig: Gesperrt sind jeweils der Geh- und Radweg im Bereich des Bogens, an dem gerade gearbeitet wird, außerdem ein technologisch erforderlicher Arbeitsbereich davor und danach. Der Fuß- und Radverkehr wird über die rechte Fahrspur geleitet. Voraussichtlich bis Donnerstag, 30. September, ist deshalb auf der Albertbrücke vom Sachsenplatz aus nur die linke Fahrspur befahrbar.

Die Sanierungen sind nötig, da die Gewölbeunterseiten und die Pfeiler aus Sandstein unter anderem Risse, abgeplatztes Material, und Hohlstellen aufweisen. Je nach Größe des Schadens werden Steine repariert, ergänzt oder ausgetauscht. Auch alte Eisenteile müssen entfernt werden. Die Kosten dafür betragen circa 1,7 Millionen Euro.

