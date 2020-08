Expertise der TU Dresden gefragt - Samsung will in Dresden 5G-Firmen an den Start bringen

Die Expertise der Landeshauptstadt auf dem Feld der 5G-Forschung wächst weiter. Am Donnerstag haben der Technologiekonzern „Samsung“ und das „5G-Lab Germany“ der TU Dresden eine Zukunftswerkstatt für den neuen Mobilfunkstandard gestartet. Ziel des neuen Inkubatorprogramms: vielversprechende Hightech-Firmen.