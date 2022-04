Saloppe startet in die neue Saison

Dresden

Am 30. April will die Sommerwirtschaft „Saloppe“ in die neue Saison starten. Geplant sei eine „fulminante Eröffnungsparty“, hieß es in einer Mitteilung. Getanzt werde leise – zur Kopfhörerdisko OpenAir. Im Tanzsaal gebe es dagegen laute Musik von Cptn. RollerCoaster und Pauli.

Ansonsten plant der traditionsreiche Party-Ort an der Elbe mit Altbewährtem: Jeden Sonnabend soll Musik lokaler oder weit gereister DJs aus den Boxen schallen.

Abschiedskonzert der Rockys am 1. Mai ausverkauft

Emotional wird das Abschiedskonzert der Kultband Die Rockys, die nach eigenem Bekunden am 1. Mai nach 25 Jahren zum letzten Mal in der Saloppe auf der Bühne stehen werden. Jedes Jahr waren die Musiker mit ihren Covern der größten Hits vergangener Jahrzehnte am Tag der Arbeit zu Gast in der Saloppe – auch wenn die Texte mehr oder weniger frei ins Deutsche übersetzt worden sind.

Eigentlich war das letzte Konzert bereits 2020 und dann 2021 geplant, fiel aber jedes Mal Corona zum Opfer. Nun also: Anlauf Nummer drei. Karten gibt es bei so langer Vorlaufzeit selbstredend keine mehr.

Nicht enden werden die Nachtgarten-AfterWorkPartys, die im Sommer dienstags und donnerstags locken. Und nahezu jeden Sonntagabend steht Salsa im Plan.

Erstmals gibt es das BurkinAfro Festival

Neben großen Open-Airs wie der Dresdner Stadtrundshow, dem Hörspiel mit Olaf Schubert oder Cuba Percussion & Friends finden sich auch kleinere Konzerte und neue Festivals im Programm. Das BurkinAfro Festival findet zum ersten Mal in der Saloppe Dresden statt.

Serkowitzer Volksoper bespielt wieder den Zirkuswagen

Wie schon in den vergangenen fünf Jahren bespielt die Serkowitzer Volksoper wieder den zur Bühne umgebauten Zirkuswagen der Saloppe Dresden. Die Premiere des diesjährigen Stückes „Dafne auf Naxos – Eine Zwangsehe nach Heinrich Schütz und Richard Strauss“ ist für den 20. Juni geplant, es soll neun Vorstellungen geben.

Von DNN