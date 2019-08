Neustadt

Vor gut elf Jahren stand Stefan Stange unter Beobachtung. Heimlich. Er wusste es nicht. Der Inhaber der Schleiferei Stange im Neustädter Ortsteil Oberottendorf bekam Aufträge zum Schleifen von Scheren und Messern, die Herkunft war verschleiert. Doch seine Arbeit war offenbar höchst zufriedenstellend. „Eines Tages bekam ich die Nachricht, ich bin der neue Schleifpartner der Firma Manufactum“, erzählt der Innungsobermeister.

Exklusives Programm bei Manufactum

Nun muss man wissen: Der Versandhändler Manufactum betreibt rund ein Dutzend Warenhäuser und legt Wert auf traditionelle und mit höchster Sorgfalt hergestellte Produkte; das Programm ist recht exklusiv. „Sie wollten prüfen, ob meine Arbeit gleichbleibend hochwertig war“, sagt Stange.

Er schnitt nach einem Jahr von mehreren Getesteten am besten ab. Nun landet seit 2009 jede Schleifarbeit, die fast bundesweit und bis nach Wien hin bei Manufactum abgegeben wird, in der kleinen Werkstatt in Oberottendorf.

Gründlichkeit und Organisation

„Genauigkeit und Präzision“ – das kommt immer wieder vor, wenn Stefan Stange von seiner Berufsauffassung spricht. „Und ich bin einer, der Gründlichkeit und Organisation mag.“ Das hat sich auch in der Innung niedergeschlagen, der er seit 1999 als Obermeister vorsteht. „Ich hab das ein bisschen neu organisiert“, sagt er zurückhaltend.

Tatsächlich hatte er damals den Eindruck, „hier könnte man einiges anders machen“. Heute sei die Dresdner Innung so gut aufgestellt, „dass andere mit Neid auf uns blicken“. Die 18 Betriebe hätten ein gutes und faires Miteinander, tauschten Wissen und Technologie aus, auch Arbeit werde an andere weitergegeben, wenn es passt, ein gemeinsamer Einkauf von Waren und Hilfsmitteln wurde organisiert, ebenso die Entwicklung, Herstellung und Erprobung neuer Maschinen, Ersatzteile. Das funktioniert, denn, begründet Stange, „Arbeit gibt es für alle genug“.

Der damalige Arbeitsalltag

Das liegt auch daran, dass bundesweit die Zahl der Betriebe zurückgeht. Und es war auch schon so zu DDR-Zeiten. In dem Betrieb in Freital, in dem Stange seine Lehre zum Instrumentenschleifer – so hieß das damals – absolvierte, wurde einmal im Monat an einem Tag angenommen, was Privathaushalte zum Schleifen geben wollten.

„Das war Arbeit genug für den ganzen Monat.“ Einmal pro Woche kamen zudem Skalpelle, Kanülen und anderes Gerät aus Krankenhäusern – „drei Waschkörbe voll“, und jede Menge Arbeit aus Betrieben der unterschiedlichsten Branchen.

Mit Toyota bei der Formel 1

Nach der Wende habe sich das zunächst schlagartig geändert. Aber längst ist der Großteil der Arbeit wieder die Instandsetzung, das Scharfmachen von Haushaltsgeräten: Messer, Scheren, Gartengeräte... Hinzu kommen Betriebe und Industrie: Fleischereien, Friseure, orthopädische Schuhmacher, die Bühnenwerkstätten; auch Scheren und Messer für die Herstellung von Autositzen oder schusssicheren Westen wurden in seinem Betrieb schon geschliffen. „Und als Toyota noch Formel-1-Autos baute, haben wir die Scheren zum Kohlefaserschneiden hier gehabt.“

Ab und an schickt ein Oboespieler das Spezialmesser, mit dem er das Mundstück seines Instruments regelmäßig nachschneiden muss; ein sehr feines, kleines Werkzeug. Ein Kuttermesser für die Wurstproduktion hingegen kann schon mal einige Kilo wiegen. Bei Metallkreissägeblättern wiederum wird ein besonderer Schliff verlangt, für den eine dreiachsige CNC-gesteuerte Maschine notwendig ist.

Lehrlinge sind schwer zu finden

Zur Werkstatt gehört ein kleiner Laden, geöffnet an vier Tagen in der Woche. Außerdem gibt es bis nach Dresden hin einige Geschäfte, die Schleifarbeiten für den Betrieb annehmen.

Stange engagiert sich zudem im Bundesverband und in der Fachakademie für die Ausbildung und Werbung für den Beruf. Lehrlinge sind schwer zu finden, gerade für kleinere Betriebe. Aber auch insgesamt beklagt er in Deutschland eine „Talfahrt, was die Bildung angeht; es gibt hier doch eigentlich so viel Entwicklung, so viel Know-how“.

Viele Schleifer in der Familie

In seiner Familie angefangen hat die Arbeit an den Klingen mit seinem Urgroßvater. Der montierte vor dem Krieg in Heimarbeit Taschenmesser für die Solinger Firma Henckels, die mit ihrer noch heute bekannten Marke „Zwilling“ eine Produktionsstätte in Neustadt hatte.

Sohn Walter machte sich 1932 als Messerschmied mit der „Schleiferei Stange“ selbstständig, 1993 übernahm Enkel Stefan den Betrieb und vergrößerte ihn mit den Jahren. Neben seiner Frau beschäftigt er einen weiteren Mitarbeiter, ebenfalls Meister, ein Lehrling hat die Ausbildung gerade abgeschlossen. „Präzisionswerkzeugmechaniker“ lautet die korrekte Berufsbezeichnung heute. Die Ausbildung dauert dreieinhalb Jahre und umfasst die Fachrichtungen Schneidwerkzeuge und Zerspanwerkzeuge.

Dauerausstellung einer historischen Werkstatt

Die Gegend um Neustadt war einmal ein Zentrum der Messerschleiferei. Auch deshalb gibt es im Barockschloss Rammenau seit 2004 die historische Werkstatt, die am Wochenende zu den Leinentagen wieder öffnet. 1998 jährte sich zum 200. Mal der Geburtstag von Johann Gottlob Erber, er hatte 1825 in Neustadt eine Fabrik zur Herstellung chirurgischer Instrumente und Messer gegründet. Dazu sollte es im Heimatmuseum eine Ausstellung geben.

Stange und seine Kollegen trugen so viel Material und alte Maschinen zusammen, dass es ihnen ein Jammer gewesen wäre, das alles wieder einzumotten – da bot sich die Gelegenheit der Dauerausstellung einer historischen Werkstatt in dem Schloss.

Sie steht bis heute und wird einmal im Jahr aktiviert. Bei den Leinentagen sind dort immer drei Innungskollegen vor Ort. Sie arbeiten an den Maschinen, es gibt auch das ein oder andere zu kaufen – und wer etwas zum Schleifen hat, kann es am Sonnabend und Sonntag mitbringen.

Von Bernd Hempelmann