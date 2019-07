Dresden

Die Sächsische Städtebahn hat ihren Betrieb komplett eingestellt. Das teilte das Unternehmen auf seiner Internetseite mit. Betroffen seien demnach die Linien Dresden – Königsbrück und Dresden – Kamenz, Dresden – Heidenau – Altenberg und Pirna – Neustadt – Sebnitz.

„Wir sind genauso überrascht wie die Fahrgäste“, sagte VVO-Sprecher Christian Schlemper. „Wir arbeiten hier mit Hochdruck an einer Lösung, um die Fahrgäste an ihr Ziel zu bringen.“ Die Mitarbeiter des VVO sprechen derzeit mit allen Busgesellschaften in der Region, um Ersatzbusse zu organisieren.

Die Städtebahn habe ihr Infotelefon auf das Infotelefon des VVO weitergeleitet, sodass alle Anrufe betroffener Fahrgäste dort ankommen. „Den Kollegen im Kundenservice glühen die Ohren“, so Schlemper.

Betriebseinstellung der Städtebahn Sachsen Derzeit ist der Zugverkehr der Städtebahn Sachsen eingestellt. Bitte informieren Sie sich über Fahrtalternativen an der VVO-InfoHotline 0351 / 852 65 55. Gepostet von VVO-Verkehrs­verbund Oberelbe am Mittwoch, 24. Juli 2019

Auch an der Anpassung der Fahrplanauskunft arbeite der VVO, so Schlemper. Noch zeigt die Auskunft alle Städtebahn-Züge an. Als provisorische Lösung rät Schlemper den Fahrgästen: „Man kann unter ’Erweiterte Optionen’ das Verkehrsmittel Zug abwählen, dann sucht das System nur noch Verbindungen mit Bussen.“

Von RND/iro/ttr