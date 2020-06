Sächsische Dampfschiffahrt in Dresden will binnen drei Monaten Investor gefunden haben

Dresden

Der Optimismus ist Jeffrey Pötzsch, Geschäftsführer der seit Mittwoch insolventen Sächsischen Dampfschiffahrt, jedenfalls nicht abhanden gekommen. „Verschnaufpause“ nennt er das am Donnerstag mit der Bestellung des Sachwalters Frank-Rüdiger Scheffler begonnene Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung. Vielleicht eine Frage der Perspektive, denn hinter der Weißen Flotte liegen schwere Zeiten: Einbußen durch mehrere Jahre mit Rekordniedrigwassern im Elbtal und nun die Coronapandemie haben die Dampfer fast auf Grund gehen lassen. Jetzt wollen Jeffrey Pötzsch, Mitgeschäftsführerin Karin Hildebrand und der neu als Sanierungsgeschäftsführer berufene Burkhard Jung die Dampfschiffahrt wieder in die Spur bringen.

Das Ziel: Der Erhalt der Flotte steht über allem

„Unser aller Ziel ist der Erhalt der Flotte“, sagt Karin Hildebrand. Stilllegung oder Verkauf einzelner Schiffe sei nicht geplant – schon gar nicht der historischen Schaufelraddampfer. Das ist auch der Anspruch, mit dem sie vor sechseinhalb Jahren als Geschäftsführerin angetreten ist. Seither habe es drei Jahre mit Niedrigwasserausfällen und nun die Coronapandemie gegeben, beklagt die Geschäftsführerin.

Durch die Pandemie sei auch die im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Sanierungsexperten Burkhard Jung begonnene Restrukturierung gescheitert. Dabei ging es vor allem darum, einen „wetterunabhängigen Fahrbetrieb“ zu erarbeiten, wie Karin Hildebrand sagt. Bedeutet: Die Weiße Flotte sollte trotz häufiger Niedrigwasser ohne Ausfälle durch die Saison kommen.

Zweite Hälfte des Darlehens hätte Insolvenz nicht verhindert

Ein neuer Fahrplan wurde erarbeitet, der bis zu Pegelständen von 60 Zentimentern den Normalbetrieb ermöglicht, dazu wurden die Schiffe auf Platzersparnis getrimmt, außerdem sollten ein Halt und Aktionen an der Werft für weitere Einkünfte sorgen. Laut Burkhard Jung war schon ein Gutachten in Erstellung, das zeigen sollte, das die Dampfschiffahrt so wieder Gewinne abwirft. „Es hat noch der Stempel darauf gefehlt“, sagt er.

Dann kam Corona und legte sowohl die Dampfer still, als auch die Flottentöchter Elbezeit – ein Catering- und Gastrounternehmen – und die Arbeitnehmerleihfirma Crash Ice. Als dann klar war, dass wegen einer Beteiligung des Freistaats am Firmengeflecht keine Coronagelder den Ausfall ausgleichen, war der Weg in die Insolvenz geebnet.

Deshalb hat die Sächsische Aufbaubank auch nicht die fällige zweite Hälfte eines zwei Millionen Euro schweren Darlehens ausgezahlt – das hätte die Insolvenz auch nicht mehr verhindert. „Es ist klar, dass eine Bank dann so handelt“, zeigt Karin Hildebrand Verständnis. Jetzt geht es mit der Insolvenz in Eigenverantwortung weiter. Die 72 Mitarbeiter bekommen in diesen Tagen ihre Gehälter für Mai ausgezahlt. Die nächsten drei Gehälter übernimmt das Arbeitsamt. Am 1. September müssen die drei Geschäftsführer einen Plan vorweisen, wie es weitergeht. Oder das echte Insolvenzverfahren wird eröffnet.

Der Weg: Ein Investor muss her

Für Burkhard Jung ist klar, worum es nun geht. Die Weiße Flotte muss Investoren schmackhaft gemacht werden. Denn selbst wenn die Gläubiger der Flotte auf Forderungen verzichten würden, sorgt das noch lange nicht dafür, dass Geld auf dem Konto ist. Interessenten gebe es, nach DNN-Informationen gehören ein Kommanditist – also einer der Anteilseigner der Flotte – und ein Schifffahrtsunternehmen aus Niedersachsen dazu. Die Dampfschiffahrt wünscht sich freilich einen ganz anderen Geldgeber.

„Der Freistaat hat sich in den letzten Jahren sehr intensiv für die Flotte engagiert, wir wünschen uns, dass er dieses Engagement noch mehr intensiviert“, sagt Jeffrey Pötzsch. Bedeutet: Aus Sicht der Dampferchefs ist eine Verstaatlichung die beste Option. Aus der Staatskanzlei gibt es dazu immerhin das wiederholte Bekenntnis von Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU), die Flotte unbedingt als sächsisches Kulturgut erhalten zu wollen. Von den Plänen des Dresdner OBs Dirk Hilbert ( FDP), die Dampfschiffahrt in den Verkehrsverbund Oberelbe einzubinden, scheint Karin Hildebrand dagegen wenig begeistert. Man denke über alle Vorschläge nach, sagt sie nur.

Die Folgen: Die KG wird abgewickelt

Eine Investorenübernahme hat für die Anteilseigener der Flotte deutliche Folgen. „Die Kommanditgesellschaft wird dann abgewickelt“, sagt Burkhard Jung. Er sieht es auch als Abschied von einer komplizierten Unternehmensstruktur. „Es ist schwierig, 499 Kommanditisten unter einen Hut zu bringen“, sagt er. Das mag auch die Schieflage der KG begründen. Die weist ein negatives Stammkapital aus, laut Hildebrand ein Erbe ihrer Vorgänger. Es seien Gelder ausgeschüttet worden, die nicht durch einen Gewinn abgedeckt waren, das letzte Mal vor zehn Jahren.

Sie beziffert diese Summe mit zehn Millionen Euro. Offen ist, was das Ende der KG für die Kommanditisten bedeutet, zu denen auch Karin Hildebrand selbst gehört. Für diese steht wegen des dicken Minus in der KG sogar eine Rückzahlung von Ausschüttungen im Raum. Zu den finanziellen Folgen könne er noch keine Aussage treffen, sagt Sachwalter Frank-Rüdiger Scheffler.

Auch sonst ist die Zukunft der Dampfschiffahrt wenn nicht mehr ganz so trübe, so doch offen. Verlegt man sich mehr aufs Chartergeschäft und streicht ein paar Linien? Werden die Töchter abgestoßen? „Das muss der Investor entscheiden“, sagt Karin Hildebrand. Spätestens Ende August soll einer gefunden sein – oder zumindest sicher am Haken hängen. Bis dahin hoffe man, dass die Saison gut verlaufe. „Seit Pfingsten sind wir mit drei Schiffen unterwegs, weitere kommen hinzu“, sagt Jeffrey Pötzsch. „Jetzt bitten wir alle Freunde der Dampfschiffahrt, die Angebote auch zu nutzen.“

Von Uwe Hofmann