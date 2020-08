Dresden

Für die insolvente Sächsische Dampfschiffahrt (SDS) liegen drei qualifizierte Angebote seriöser Investoren vor. Das teilte ein Unternehmenssprecher am Mittwochvormittag mit. Diese Angebote würden sich auf die gesamte Unternehmensgruppe inklusive der Tochterunternehmen beziehen. Alle Konzepte und Angebote würden eine Fortführung der Sächsischen Dampfschiffahrt vorsehen.

Am Montag wird der Gläubigerausschuss informiert

Mit den drei Bewerbern bestünde seitens der Geschäftsführung zu vereinzelten Punkten in dieser Woche noch Abstimmungsbedarf. Geplant sei, diese Abstimmungen bis zum Anfang der nächsten Woche zu beenden. Am Montag, 10. August, wolle die Unternehmensleitung alle Angebote dem vorläufigen Gläubigerausschuss und dem Sachwalter vorstellen. Bereits am Dienstagabend hat die Unternehmensleitung die Mitarbeiter der SDS zum aktuellen Stand des Sanierungsverfahrens informiert, so der Unternehmenssprecher.

76.200 Tickets im Juli verkauft

Grundsätzlich laufe das Geschäft der SDS derzeit gut. Die Dampfschiffflotte bewege sich allmählich in wirtschaftlich sichereres Fahrwasser: Die Dampfer seien gut besucht. Im Juli habe die SDS trotz Corona 76.200 Tickets verkauft. „Auch Dank des motivierten Teams laufen die Geschäfte gut“, erklärte der Sprecher.

Zoobesucher bringen Geld in die Kasse der Tochter „Elbezeit“

Ein weiterer wichtiger Aspekt für die positive Entwicklung sei der solide Wasserstand der Elbe. Außerdem würden vereinzelt Events auf den Schiffen gebucht, was dem Unternehmen zusätzliche Einnahmen ermögliche. Zudem seien die von der SDS-Tochter „Elbezeit“ betriebenen gastronomischen Einrichtungen Pinguincafé sowie die Afrikaloge im Dresdner Zoo gut besucht.

Sommerferien, Touristen und Zoobesucher aus nah und fern würden für Einnahmen sorgen. Dank eines neuen und genehmigten Hygienekonzeptes sei es den Gästen erlaubt, die Fahrt mit der ältesten Raddampferflotte der Welt an allen Tischen auf dem Sonnendeck zu genießen.

Von Thomas Baumann-Hartwig