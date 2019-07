Dresden

Steht die Weiße Flotte zum Verkauf? Diese Frage dürften die meisten Dresdner irgendwo zwischen Frevel und Wahnsinn einordnen, aber sie steht im Raum. „Wir müssen das am Freitag diskutieren“, sagt Robert Rausch, Sprecher der Sächsischen Dampfschiffahrt.

Aufgeworfen hat sie ein Anteilseigner aus dem süddeutschen Raum, der über die Sächsische Zeitung an die Öffentlichkeit gegangen ist. Demnach schlägt er den Verkauf einzelner bis aller elf Schiffe der größten und ältesten Raddampferflotte der Welt vor, weil er die Schifffahrt auf der Elbe in Zeiten anhaltender Niedrigwasser für wenig zukunftsträchtig hält. Nicht nur deshalb ist die Gesellschafterversammlung am Freitag im Hilton für die Dampfschiffahrt ein Scheidepunkt.

Das Problem: Niedrigwasser sorgt für dickes Minus

Anlass für die Diskussionen ist das miese Geschäftsergebnis 2018. Wegen anhaltendem Niedrigwasser wurden 2,2 Millionen Euro weniger Umsatz als noch 2017 gemacht und 30 Prozent weniger Passagiere befördert, hatte Geschäftsführerin Karin Hildebrand bereits im Frühjahr gesagt. Wo 2017 noch reichlich 900.000 Euro Gewinn unter dem Strich blieben, steht nun mit reichlich 800.000 Euro ein dickes Minus.

Ein Highlight der Dampfschiffahrt: Die Flottenparade zum 1. Mai

Das bedeutet, dass die Gesellschafter der Dampfschiffahrt mal wieder keine Gewinnausschüttung bekommen. Dies könnte auch die Idee mit dem Flottenverkauf ausgelöst haben. Die Gesellschafter bekämen vom Verkaufserlös ihr eingesetztes Geld zurückbezahlt – und vielleicht noch einen ordentlichen Gewinn.

Von zwei Motorschiffen aus DDR-Zeiten hatte sich die Dampfschiffahrt schon getrennt. Sie schippern jetzt auf der Oder und auf dem Müggelsee in Berlin herum. Bei den neun historischen Raddampfern, von denen der älteste „ Stadt Wehlen“ gerade 140. Geburtstag feiert, liegen die Dinge allerdings anders. Sie sind allesamt technische Denkmale und für die meisten Dresdner nicht aus der Stadt wegzudenken. Hinzu kommen die zwei Salonschiffe „August der Starke“ und „Gräfin Cosel“, die beide 25 Jahre alt sind.

Dampfschiffahrt : Flottenverkauf ist keine Lösung

Von den derzeit kolportierten Verkaufsplänen hält Robert Rausch entsprechend nichts. „Wir tun alles für den Erhalt der Flotte“, betont er.

Und das ist keine Floskel. In den vergangenen Jahren dachten die Flottenbetreiber über neue Materialien, Passagierzulassungen, Sitzverteilungen nach. Sie sorgten mit vielen kleinen Umbauten dafür, dass die Schiffe auch bei Pegelständen von einem reichlichen halben Meter noch fahren können. Dabei geht es um Details wie die Frage, ob es Weinflaschen aus Leichtglas gibt, Gläser durch Plastik ersetzt oder ein Verkaufstresen eingespart werden kann. „Wir überlegen uns auch sehr genau, wo wir zum Beispiel die neuen Hilfsmotoren im Schiffsrumpf einbauen, um eine optimale Lage des Schiffs im Wasser zu erreichen“, sagt Rausch.

Die Dieselaggregate, die Kühlung und Stromversorgung antreiben, müssen aufgrund neuer Umweltnormen nachgerüstet werden. „Bei diesen Pegelständen hätten wir vor fünf Jahren nicht fahren können. Jetzt bieten wir die Stadtfahrten zu Wasser an, wollen am Wochenende wieder bis Meißen und zwischen Pirna und Bad Schandau fahren“, sagt Rausch.

Der Vorschlag: Neues Geld soll Investitionen möglich machen

Der Umbau, in dem sich die Flotte befindet, soll sich nach Willen der Dampfschiffahrt auch auf die Gesellschaft erstrecken. Und die benötigt dafür mehr Geld. Vier Millionen Euro sollen durch das Zurückhalten von Gewinnausschüttungen und durch neue Geldgeber zusammenkommen – so wird das kolportiert.

Geht es nach Dampfschiffahrts-Chefin Hildebrand, wird am Freitag im Hilton über diese Pläne diskutiert – und nicht über das Ende der Weißen Flotte. „Erst mit dem positiven Votum der Kommanditisten sind wir in der Lage, Investitionen in die Zukunft zu tätigen“, lässt sie wissen.

Karin Hildebrand

Hildebrand schlägt ein zweistufiges Modell vor: Erst die Flotte modernisieren und die Gesellschaft restrukturieren, dann neue Geschäftsmodelle aufbauen. Worum es sich dabei handelt, sagt sie nicht. Immerhin hat die Weiße Flotte mit dem Dienstleister „Elbezeit“ bereits ein zweites Standbein, das unter anderem mit der Gastronomie im Flughafen und im Zoo Gewinne einspielt.

Klar ist außerdem seit Längerem, dass die Dampfschiffahrt mit der Anschaffung eines neuen Salonschiffs liebäugelt, das auch bei geringeren Pegelständen fahren kann. „Das ist in der gegenwärtigen Situation nicht zu stemmen“, sagt Sprecher Rausch. Aber diese Anschaffung bleibe auf der Agenda. Im Gegenzug ist ein Verkauf der Salonschiffe „Gräfin Cosel“ und „August der Starke“ kein so abwegiger Gedanke.

Der sichere Hafen: Freistaat soll Mehrheit übernehmen

Was mit der Restrukturierung langfristig gemeint sein könnte, deutet Robert Rausch an. „Es laufen seit Jahren Gespräche mit der Stadt und dem Freistaat Sachsen über eine Beteiligung“, sagt er. Als Vorbilder nennt er die Porzellan-Manufaktur Meißen und das Staatsweingut Schloss Wackerbarth. Beide sind Staatsunternehmen des Freistaats.

Das dringend benötigte Geld könnte also aus öffentlichen Kassen kommen. Die Stadt hält eine finanzielle Unterstützung der Dampfschiffahrt derzeit für ausgeschlossen, sieht die Gesellschafter in der Pflicht. Gleichwohl müsse die Dampfschiffahrt „in jedem Fall erhalten bleiben, da sie insbesondere für die Region Elbland und Sächsische Schweiz eine enorm wichtige Funktion als Tourismusmagnet erfüllt“, wie Stadtsprecher Kai Schulz sagt.

„Aus Sicht der Stadt Dresden wäre es wünschenswert, dass bei den strategischen Entscheidungen darüber, wie es weitergeht, neben wirtschaftlichen Kennzahlen auch die Bedeutung der Sächsische Dampfschiffahrt als kulturelles Erbe eine Rolle spielt“, verlangt Jürgen Amann, Chef der Dresden Marketing-Gesellschaft. Das kann man als Fingerzeig in Richtung Freistaat verstehen. Dieser hält sich bedeckt.

Von Uwe Hofmann