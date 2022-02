Sachsens Regierung wegen Impfpflicht in ﻿Panik – der DNN-Kommentar

Dresden

Am 15. März tritt die Impfpflicht für Pflegekräfte in Kraft. So hat es der Bundestag beschlossen. Die Länder und Kommunen sind verpflichtet, dieses Gesetz umzusetzen. Wenn die Landesregierung jetzt entscheidet, keinen Erlass für die Gesundheitsämter zu beschließen, wie dies geschehen soll, dann ist das ein starkes Stück. Das ist nichts anderes als Meuterei.

Gesetze sind verbindlich – für alle

Wenn das sächsische Kabinett die Impfpflicht kritisch sieht, dann muss es dafür sorgen, dass das Gesetz im Bundestag wieder gekippt wird. Wenn die Landesregierung dort eine Mehrheit organisiert kriegt – gut. Aber bis dahin hat sie schlicht ihre Hausaufgaben zu erledigen. Sonst macht in diesem Land bald jeder, was er will. Wie soll man vom einfachen Bürger erwarten, dass er sich an Recht und Gesetz hält, wenn die eigene Regierung darauf pfeift? Leben wir in einem Rechtsstaat oder in der Bananenrepublik Sachsen?

Erst Hausaufgaben machen, dann warten

Bleibt die Frage zu klären, was die Regierung treibt. Die Angst vor einem partiellen Pflegenotstand oder die Angst vor dem ungeimpften Wähler? Ganz gleich, was es ist: Angst ist immer ein schlechter Berater. Warum kapituliert Sachsen schon sechs Wochen vor dem Stichtag? Man hätte doch ganz ohne Not den Erlass vorbereiten und abwarten können. Bis jetzt ist die Ansage der Impfverweigerer doch sehr diffus. Wie viele von ihnen die Spritze tatsächlich ablehnen, wenn der Druck hoch genug bleibt, ist völlig offen.

Panik auf der Titanic

Sicherlich ist die Situation auf dem Arbeitsmarkt gerade günstig. Wer einen Job sucht, der findet auch einen. Aber die potenziellen Aussteiger müssen sich fragen, ob sie dann auch adäquat verdienen oder bereit sind, Abstriche in Kauf zu nehmen. Und die, die von der Pflege ohnehin die Nase voll haben, werden über kurz oder lang geimpft oder ungeimpft das Handtuch werfen. Das Vorgehen des sächsischen Kabinetts lässt am Ende nur einen Schluss zu. Es herrscht Panik auf der Titanic.

