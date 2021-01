Dresden

Am ehesten wohl ist er nach dem Schubert Moritz geraten, dem Großvater mütterlicherseits. „Ein wichtiger Mensch für mich“, sagt Tobias Bilz. „Er war Lehrer für Erdkunde und Deutsch in Mildenau, energisch und klug und besaß eine fröhliche Grundhaltung.“ Dabei war er von den 98 Jahren seines Lebens zehn Jahre Soldat und Kriegsgefangener in Russland.

Geredet habe er nicht viel darüber. Doch muss er Schreckliches erlebt haben. Manchmal habe er Alpträume erwähnt. „Dennoch hat er sich nicht zu sehr von den Umständen beeindrucken lassen. Er war von einer positiven Grundenergie erfüllt. Solch eine Haltung scheint heute verloren zu gehen.“

Dieser Schreibtisch in seinem Arbeitszimmer zu Hause stammt von seinem Großvater. Hier schreibt Tobias Bilz seine Predigten. Quelle: Dietrich Flechtner

Tobias Bilz tritt ans Fenster. Ein Schwibbogen steht dort: Die Flucht Marias und Josefs mit dem Jesuskind nach Ägypten. „Den hat er selbst entworfen. Er hatte künstlerische Begabung, konnte gut zeichnen.“ Der runde Tisch, die Stühle, der Schrank – die wichtigsten Möbelstücke in seinem Arbeitszimmer stammen von diesem Großvater. Auch der Schreibtisch. An dem arbeitet Tobias Bilz seine Predigten aus. Seit März 2020 ist der 56-Jährige evangelisch-lutherischer Landesbischof in Sachsen.

Wurzeln im Erzgebirge

Da Großvater und Eltern aus dem Erzgebirge stammen, sieht er seine Wurzeln dort. Herzlich seien sie, die Erzgebirger, beziehungsorientiert, andern zugewandt „und fleißige Leute“. Aber eine Enge sei manchmal auch zu spüren.

Zur Welt gekommen allerdings ist Tobias Bilz 1964 in Dornreichenbach bei Wurzen; als dritter von vier Brüdern. Sein Vater war damals gerade drei Jahre Pfarrer in Müglenz. Tobias Bilz hebt ein Kruzifix vom Regal in der Ecke seines Arbeitszimmers; ein Korpus aus Keramik an hölzernem Kreuz. Das stand bei seinem Vater.

Ihr Haus habe immer offengestanden. „In der Küche gab es einen Stuhl für Besucher. Viele kamen oft einfach so, nur um zu reden.“ Vater sei eher der Prediger und Seelsorger gewesen, Mutter Ursula das Organisationstalent. Als Anfang der Neunziger das Pfarrhaus saniert wurde, habe sie den Bau geleitet und für die Handwerker gekocht. „Aktiv, beziehungsstark, fröhlich – das hat sie von meinem Großvater.“ Die Söhne spielten im Posaunenchor, leiteten die Junge Gemeinde, waren Lektoren im Gottesdienst, studierten das Krippenspiel ein.

Alle vier sind Theologen geworden. Johannes, der älteste, leitete zwölf Jahre, bis 2018, die Evangelische Akademie in Meißen, heute ist er Pfarrer in Jena. Christian ist in Penig; Daniel, der jüngste, in Neukirchen südlich von Chemnitz. „Eigentlich wollten sie wohl eher etwas anderes. Aber ein anderes Studium war ihnen aus politischen Gründen verstellt. Mein Vater hat sich nicht angepasst. Anspruch auf den ganzen Menschen, hat er argumentiert, könne nur Gott erheben, kein politisches System.“

1971 wechselte er mit der Familie nach Pleißa, Ortsteil von Limbach-Oberfrohna. Abitur war auch für Tobias Bilz ausgeschlossen. In der Schule habe er überwiegend negative Erfahrungen gemacht. „Ich habe offen gesagt, was mir nicht passte. Deshalb musste ich regelmäßig beim Direktor antanzen.“ Sonderlich strebsam sei er nicht gewesen. „Ich bin sicher unter meinen Möglichkeiten geblieben. Nach dem Motto: Ein gutes Pferd springt nur so hoch wie es muss. Ehrgeiz beim Lernen ist mir immer fremd gewesen.“

Musikalische Ader

Kantor wäre möglich gewesen. Immerhin hat der Dreijährige, als er einmal im Krankenhaus lag, sich die Angst dort mit Singen vertrieben. Das fanden die Schwestern schön. Seither hieß es: Der Tobias ist musikalisch. „Das hat mir zehn Jahre Klavierunterricht eingebracht.“ Ein bisschen Orgel konnte er spielen, Gitarre und Trompete im Posaunenchor.

Er bewarb sich an der Kirchenmusikschule in Dresden. „Aber die richtige Leidenschaft dafür hatte ich nicht.“ Erst einmal lernte er Instandhaltungsmechaniker. „Danach wollte ich nicht mehr.“

Musikalisch geblieben ist er jedoch. In Video-Andachten im Corona-Jahr hat er gelegentlich zur Gitarre gegriffen und gesungen. Bach, den sein Vater für den Größten hielt, berührt ihn noch immer. „Musik spricht eine andere Persönlichkeitsschicht an als nur Worte.“ Aber auch Udo Lindenberg hört er gern. Über dessen „Plan B“ hat er mal als Landesjugendpfarrer gepredigt.

Der Beruf als Instandhaltungsmechaniker würde ihn nicht ausfüllen, merkte er rasch. Die Junge Gemeinde wurde ihm wichtiger denn je. „Ich war in dieser Zeit mehr und mehr mit dem Wort unterwegs.“ Und von seinem Vater hatte er immer wieder gehört: Beruf müsse innere Berufung sein.

Menschen zu helfen, ihre Berufung zu entdecken, das habe ihn interessiert. „Welchen Idealen folgen Menschen? Welche Erfahrungen sind für sie prägend?“

Studiert hat er fünf Jahre lang, bis 1989, am Theologischen Seminar in Leipzig, wo man zuerst das Abitur erwarb. Einen typischen praktischen Theologen habe ihn Wolfgang Ratzmann einmal genannt, Professor für Praktische Theologie. Da sei schon etwas dran. „Ein Gelehrter oder Theoretiker bin ich nicht.“ Erfahrungen sammeln, darüber reflektieren und mit anderen austauschen, dann erst forme sich ein Bild – das mache für ihn Theologie aus. „Theologische Erkenntnisse sind nur gut, wenn sie wichtig für das Leben sind.“

Lektüre nach Empfehlung

Tobias Bilz setzt sich an den Schreibtisch. Bei guter Sicht geht sein Blick durchs Erkerfenster in südwestliche Richtung übers Elbtal. Seit sechs Jahren wohnen er und seine Frau Bärbel, Schneiderin von Beruf, in dieser Wohnung in einer Anfang des 20. Jahrhunderts errichteten dreistöckigen Mietvilla in Dresden-Trachenberge. „Ein wunderschöner Fleck.“

Bibelausgaben und Nachschlagewerke auf dem Schreibtisch werden von zwei geschnitzten Buchstützen gehalten, Männer, vertieft in ein Buch.

Buchstütze, die Tobias Bilz von seinem Großvater hat. Quelle: Dietrich Flechtner

Ebenfalls ein Erbstück seines Großvaters. „Er hat viel gelesen. Ich lebe eher von Empfehlungen, lese nicht hintereinander, sondern jeden Tag ein paar Seiten. Im Eckregal steht griffbereit theologische Literatur, aber auch „Die Liebe in Gedanken“ von Peter Michalzik, ein Buch über die leidenschaftliche Briefbeziehung zwischen den Schriftstellern Boris Pasternak, Marina Zwetajewa und Rainer Maria Rilke.

An der Wand links über dem Schreibtisch hängt eine Reproduktion der rund 1500 Jahre alten koptischen Freundschaftsikone aus Taizé, auf der Jesus den Arm um den heiligen Menas legt. „ Wie wäre es, sich vorzustellen, dass Gott eine freundschaftliche Beziehung mit mir will? Einander in Treue ein ganzes Leben zu ertragen.“

Er nimmt ein Foto zur Hand. Es zeigt die von Marc Chagall entworfenen Fenster im Altarraum des reformierten Zürcher Fraumünsters. „Davor hat es mir den Atem verschlagen. Die Farbigkeit gibt eine eigene Grundstimmung. Alles Dargestellte aber lässt Raum für Interpretationen.

Das sind Entdeckerbilder.“ Auch die Expressionisten schätze er, Wassily Kandinsky zum Beispiel. „Sie bilden nicht ab. Wie ich die materielle Welt betrachte, was ich von ihr wahrnehme, ist wichtiger als sie selbst. Das hat viel mit dem Glauben zu tun.“

Selbst der rot-weiße Fanschal von Bayern München – seit der Kindheit ist er Fan des Fußballclubs – hat in gewisser Weise biblische Bezüge. Der Apostel Paulus verwende im Brief an die Philipper den sportlichen Vergleich vom Laufen auf ein Ziel zu, um den Siegespreis zu gewinnen.

Gern unterwegs

Überhaupt: Bewegung. Tobias Bilz ist leidenschaftlich gern unterwegs. Mit seiner Frau hat er in 17 Etappen zu Fuß die Alpen überquert. „Beim Wandern gibt es viele Elemente, die mit dem Leben verknüpft sind: Auf welches Ziel bewege ich mich zu? Welche Wegstrecke mute ich mir zu? Wie mache ich Pause? Was dient mir als Proviant? Wovon lasse ich mich leiten?“

„Beziehungs-Wege“ hat er seine Video-Andachten vor den Adventssonntagen auf Youtube genannt. In einem dieser Kurzfilme war er als Wanderer auf dem Lutherweg entlang der Mulde am Zisterzienserkloster Buch zu sehen.

In der Hand einen langen Wanderstock aus Haselnuss. Ein Freund hat ihm den geschenkt, als er sich neben Ulrike Weyer und Andreas Beuchel um die Nachfolge von Carsten Rentzing im Bischofsamt bewarb. „Wenn ich unterwegs bin, brauche ich etwas, woran ich mich festhalten, stützen, aufrichten kann.“

Vieles in seiner Kirche erscheint ihm sehr statisch. Entsprechend klängen manche bischöflichen Äußerungen: „staatstragend, zu Ende gedacht“. „Das liegt mir nicht. Ich habe mehr Lust, Andere zu beteiligen, sie zu fragen, was sie gerade denken. Ich bin doch nicht in der Lage, den Leuten das Leben zu erklären. Ich kann nur sagen, was mir wichtig ist. Der Austausch darüber interessiert mich.“

Vielfarbige Landeskirche

Die sächsische Landeskirche, deren oberster Seelsorger und Repräsentant er ist, stellt eine sehr bunte Mischung unterschiedlichster Glaubenspraktiken dar. Häufig werden nur deren äußere Pole wahrgenommen: traditionelles, dicht am Bibelwort orientiertes Luthertum und Pietismus auf der einen, liberales, politisch engagiertes Christentum, offen beispielsweise auch für gleichgeschlechtliche Beziehungen, auf der anderen Seite.

Mit der Wahl des konservativen Lutheraners Carsten Rentzing – Tobias Bilz, damals, 2015, Landesjugendpfarrer, unterlag ihm erst im sechsten Wahlgang mit 38 gegen 40 Synodalen-Stimmen – eskalierte der Richtungsstreit. Er endete mit einem Knall: dem Rücktritt Rentzings, nachdem teils nationalistische und demokratiefeindliche Zeitschriftentexte aus seiner Studentenzeit aufgetaucht waren. Geheilt sind die Wunden noch längst nicht.

Biografisches ■ 1964: geboren in Dornreichenbach bei Wurzen, als dritter von vier Söhnen des Pfarrers Wolfgang Bilz und seiner Frau Ursula ■ 1971: Umzug der Familie nach Pleißa, Ortsteil von Limbach-Oberfrohna ■ 1980: Ausbildung und Arbeit als Instandhaltungsmechaniker ■ 1983: Studium am Theologischen Seminar Leipzig bis 1989 ■ 1989: Vikar in den Kirchgemeinden Limbach-Oberfrohna und in der Pauli-Kreuz-Gemeinde Chemnitz ■ 1991: bis 2007 Gemeindepfarrer in Erlbach-Kirchberg (Kirchenbezirk Stollberg), hinzu kommen die Kirchen in Ursprung und Seifersdorf; dort qualifiziert er sich als Gemeindeberater und Organisationsentwickler ■ 2001: Jugendpfarrer im Kirchenbezirk Stollberg ■ 2007: Landesjugendpfarrer der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche ■ 2015: Kandidatur zur Nachfolge von Landesbischof Jochen Bohl; erst im sechsten Wahlgang unterliegt er Carsten Rentzing mit 38 zu 40 Stimmen von den Mitgliedern der Landessynode ■ 2019: Dezernent für Gemeindeaufbau, Seelsorge und Medien im Landeskirchenamt ■ 2020: stellt er sich neben Ulrike Weyer und Andreas Beuchel erneut zur Wahl um die Nachfolge des zurückgetretenen Carsten Rentzing; am 29. Februar wählen ihn die Synodalen im dritten Wahlgang mit deutlichen 48 von insgesamt 79 Stimmen zum neuen Landesbischof; am 1. März 2020 tritt er sein Amt an ■ 2020: mit Ausbruch von Corona meldet sich Tobias Bilz in Video-Filmen auf dem Youtube-Kanal der sächsischen Landeskirche zu Wort; das Portal verzeichnet teils mehr als 5000 Aufrufe; in der Reihe „Bei Bischof Bilz“ (3B) äußert er sich u.a. zu Corona und privater Seenotrettung

Tobias Bilz hält Vielfalt für normal. „Jeder will seinen Glauben so leben, wie es für ihn sinnvoll ist. Wenn ich meine Erkenntnisse Anderen zu vermitteln versuche, ohne sie zunächst anzuhören, wird das nichts.

Ich selbst will ja auch, dass der Andere wahrnimmt, was mir wichtig ist.“ Er wünsche sich diese Landeskirche der Vielfarbigkeit. Ohne Zwang, den Anderen vom Eigenen überzeugen zu müssen. Aber mit Diskurs. „Wenn einer spürt, dass er vom Andern anerkannt wird, entspannt er sich, kommt in Bewegung und gewinnt hinzu.“ Nicht vergessen dürften sie, alle seien letztlich unterwegs auf ein gemeinsames Ziel zu: das Reich Gottes.

Sein Amt angetreten hat er in der Corona-Ausnahmephase. Das bedeutete weniger Sitzungen, Besuche in Gemeinden, mehr Einzelgespräche. Viele Gedanken, übermittelt per Video. Ihm sei es lieber, die Leute erkennen den Ausnahmezustand an und machten das Beste draus. „Wir haben jetzt diese digitalen Wege entdeckt. Die Kommunikation hat sich vervielfältigt.“

Die anhaltenden Kirchenaustritte nimmt Tobias Bilz als mahnendes Zeichen. „Was wir vertreten, hat keine Zugkraft mehr, weil wir es als Theorie verbreiten. Glaubenserkenntnisse aber muss man auf unsere Situation hier und heute anwenden. Erst dadurch wird Kirche relevant.“

Von Tomas Gärtner