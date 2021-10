Sachsens Impfstrategie: Inkompetent und weltfremd

Dresden

Sachsen ist bundesweit Schlusslicht bei der Impfqoute und verzeichnet aktuell die höchste Infektionsrate in Deutschland. Jeweils mit deutlichem Vorsprung. Die zuständige Ministerin Petra Köpping (SPD) beziehungsweise ihre Pressestelle kennen mitunter den aktuellen Stand der Corona-Schutzverordnungsentwürfe aus ihrem eigenen Haus nicht. Das allein ist schon genug Grund zur Klage. Aber wie heißt es so schön: schlimmer geht immer!

Neuester Stein des Anstoßes ist die Intransparenz, wie hoch denn wohl die Impfquoten in den einzelnen Städten und Landkreisen sind. Das wüsste die Dresdner Stadtspitze um OB Dirk Hilbert (FDP) und Gesundheitsbürgermeisterin Kris Kaufmann allzugern, um gezielt in impfschwachen Gebieten mobile Angebote machen zu können. Kann sie aber nicht. Denn beim Impfen werden zwar Alter, Geschlecht, Impftag und Stoff erfasst, nicht aber die Postleitzahl der Geimpften. Durch das von Köpping zu verantwortende Chaos bei der Terminvergabe im Frühjahr fuhren die Sachsen kreuz und quer durch den Freistaat, um die begehrte Spritze zu erhalten. Und nun weiß niemand mehr, was Phase ist.

Inkompetenz und Weltfremdheit ergeben selten eine heilige Allianz

Die zuständige Kassenärztliche Vereinigung (KV) Sachsen erklärt, man werte die Daten der Geimpften nicht aus, leite sie nur anonymisiert ans Robert-Koch-Institut (RKI) weiter. Sie verfüge auch nur über Ausschnitte des Impfgeschehens, da Hausärzte oder Krankenhäuser direkt ans RKI melden. Die federführende KV steht (zumindest auf dem Papier) unter der Aufsicht von, na? Richtig: Petra Köpping. Ein Organisationsversagen wie aus dem Lehrbuch.

Das jetzt wohl auch nicht mehr zu heilen ist. Im Gegensatz zu den Plänen für die Weihnachtsmärkte. Dort sollen an den Bratwurst- und Glühweinbuden insgesamt maximal noch 1000 Personen zusammenkommen dürfen, wenn eine bestimmte Anzahl an Coronapatienten in den sächsischen Krankenhäusern liegt. So will es Köpping. Wie die Besucher dort gezählt werden sollen, überlässt sie freilich den Städten und Gemeinden. Inkompetenz und Weltfremdheit ergeben selten eine heilige Allianz. Man darf gespannt sein auf die nächste Panne.

Von Dirk Birgel