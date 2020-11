Sachsenbad in Dresden: Jetzt sind die Einwohner gefragt

Dresden

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) macht beim Sachsenbad Nägel mit Köpfen: Er beruft für Montag, 16. November, von 18 bis 19.30 Uhr eine Einwohnerversammlung ein. Die Versammlung soll im Rathaus stattfinden und wird live im Internet übertragen. Interessierte Dresdner können nicht vor Ort teilnehmen. Im Podium werden Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP), Baubürgermeister Stephan Kühn ( Bündnis 90/Die Grünen) und Stadträte Platz nehmen.

Bürgerforum am 12. November wegen Corona abgesagt

Der Stadtrat hatte schon 2018 die Durchführung einer Einwohnerversammlung beschlossen. Zwischenzeitlich hatte die Bürgerinitiative „Endlich Wasser ins Sachsenbad“ mit einer Unterschriftensammlung ein Bürgerforum erwirkt. Laut Hilbert war das Forum für 12. November geplant. Die Initiative habe aber aufgrund der Coronasituation von diesem Termin Abstand genommen und eine Verlängerung bis zum 15. April 2021 beantragt.

Dieser zeitliche Aufschub ist aus Sicht der Verwaltung nicht vertretbar, erklärte Hilbert. Das Angebot des Investors, der den Zuschlag für das Sachsenbad erhalten soll, sei an Fristen gebunden. Der bauliche Zustand des Sachsenbades sei äußerst schlecht. Wenn die Immobilie bei der Stadt verbleibe, müsse die Stadt teure Sicherungsmaßnahmen wie ein Wetterdach finanzieren, erklärte der Baubürgermeister am Mittwochabend im Ausschuss für Stadtentwicklung und Bau. Die Zeit für eine Entscheidung dränge.

Deshalb soll die Bürgerbeteiligung über das Onlineformat sichergestellt werden. Am 16. November wird Kühn nach der Begrüßung durch den OB über den aktuellen Sachstand informieren, ehe die Dresdner Einwohner Fragen stellen sowie Vorschläge und Anregungen geben können. Hilbert will dann gegen 19.25 Uhr ein Schlusswort halten. Vorab können die Dresdner bis 15. November Fragen per Telefon, Post oder übers Internet einreichen.

Bieter will Büros im Sachsenbad einrichten

Der Stadtrat hatte 2018 eine Konzeptausschreibung für das Sachsenbad beschlossen. Drei Gebote gingen ein. Der Bieter, der den Zuschlag erhalten soll, will das historische Gebäude sanieren und dort Büros einrichten. Es gibt aber auch politische Bestrebungen, das Sachsenbad als Bad zu erhalten. Die Linke hat den Antrag gestellt, die Ausschreibung aufzuheben und die Immobilie erneut auszuschreiben. Im Hintergrund laufen aber nach DNN-Informationen auch Gespräche mit städtischen Gesellschaften, die das Sachsenbad sanieren und als Begegnungs- und Nachbarschaftszentrum betreiben sollen.

Böhm : Entweder Büros oder auf viele Jahre eine Ruine

Der für Pieschen zuständige CDU-Stadtrat Veit Böhm erklärte, im Hinblick auf die aktuelle Haushaltssituation sei es völlig unrealistisch, dass die Stadt das Sachsenbad als Schwimmbad saniert. Böhm hält auch eine neue Ausschreibung für wenig hilfreich: „Wir hatten eine Konzeptausschreibung mit dem nun vorliegenden Ergebnis.“ Eine Sanierung durch eine städtische Gesellschaft hält der CDU-Politiker für wenig zielführend. „Es gibt weder ein Finanzierungs- noch ein Nutzungskonzept.“

Letztlich, so Böhm, gehe es nur um eine Frage: „Soll das Sachsenbad von dem Bieter saniert werden oder will sich die Stadt auf viele Jahre eine Ruine leisten, die sie mit sehr hohem finanziellen Aufwand sichern muss?“

Die Stadtverwaltung schlägt dem Stadtrat vor, das Sachsenbad dem Bieter zu übertragen, der ein Bürogebäude errichten soll. Die Vorlage wird in den Ausschüssen diskutiert, der Stadtrat muss den Verkauf des denkmalgeschützten Gebäudes beschließen.

Fragen stellen übers Internet: www.dresden.de/sachsenbad; per E-Mail an: sachsenbad@dresden.de; per Telefon: 0351/ 488 21 20 (Fragen aufs Band des Anrufbeantworter sprechen); per Post an: Landeshauptstadt Dresden, Bürgeranliegen – Sachsenbad, Postfach 12 00 20, 01001 Dresden.

Von Thomas Baumann-Hartwig