Sachsenbad in Dresden: „Herr Lames soll einfach machen!“

Dresden

Die CDU-Fraktion begrüßt die Initiative von Finanzbürgermeister Peter Lames (SPD) zur Revitalisierung des Sachsenbads. „Wir sind von den Äußerungen einigermaßen überrascht, weil es aus der Verwaltung bisher immer hieß, dass die Stadt das Sachsenbad nicht sanieren kann und ein Verkauf zwingend notwendig ist“, erklärte Stadtrat Veit Böhm, der seinen Wahlkreis in Pieschen hat.

Wenn der Bürgermeister, der sowohl die Finanzen als auch die Sportstätten zu verantworten hat, Spielräume für eine Revitalisierung des Sachsenbades sieht, dann werde ihn die CDU gerne beim Wort nehmen: „Wir fordern Herrn Lames auf, schnell eine Vorlage zur konzeptionellen Umsetzung zu erarbeiten. Er soll einfach machen.“

Lames hatte am Freitag öffentlich erklärt, der Standort des Sachsenbads passe in die Bäderkonzeption. Problem seien aber die Betriebskosten, wenn das Bad in seiner früheren Form reaktiviert würde. Sollte es aber möglich sein, die Außenwände zu erhalten und im Inneren eine moderne Schwimmhalle zu errichten, könnten die für ein Hallenbad üblichen Betriebskosten erreicht werden. Das wäre ein Weg, wieder Wasser ins Sachsenbad zu bekommen, wie es eine Bürgerinitiative seit vielen Jahren fordert.

Das 1928 und 1929 errichtete Sachsenbad wurde 1994 geschlossen. Seitdem verfällt die städtische Liegenschaft. Die Stadtverwaltung will das Gebäude an einen Investor verkaufen, der im Inneren Büroflächen schaffen will.

Von Thomas Baumann-Hartwig