Sachsenbad in Dresden: Deshalb wollen die Linken zurück auf Anfang

Dresden

Zurück auf Anfang: Die Stadtratsfraktion Die Linke fordert, dass die Konzeptausschreibung für den Verkauf des Sachsenbades aufgehoben wird. Der Stadtrat soll sich für den Erhalt des Sachsenbades und die Entwicklung als Gesundheitsbad einsetzen. Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) soll eine neue Ausschreibung vorbereiten und dem Stadtrat bis zum Ende des Jahres vorlegen.

Büroflächen statt Schwimmbad

Gegenwärtig wird eine Vorlage vorbereitet, mit der dem Sachsenbad nicht nur der Verkauf, sondern auch das endgültige Aus als Bad droht“, erklärte Linke-Fraktionsvorsitzender André Schollbach. „Mit dem Umbau des Sachsenbades zu schnöden Büroflächen würde dem Gebäude das Herzstück entrissen und die Seele geraubt. Das wäre ein großer Frevel.“

Keine städtischen Zuschüsse für ein Bad

Auf die 2018 vom Stadtrat beschlossene Konzeptausschreibung, bei der Investoren ihre Pläne für das Objekt vorlegen konnten, hatten sich drei Bieter gemeldet. Einer warf zwischenzeitlich das Handtuch, ein zweiter will das Sachsenbad als Schwimmhalle erhalten – aber mit städtischen Zuschüssen. Bei der Ausschreibung waren aber Zahlungen von der Stadt für den Betrieb des Sachsenbades ausgeschlossen worden.

Bleibt ein Bieter, der Büroflächen in dem 1928 und 1929 von Stadtbaurat Paul Wolf erbauten Gebäude schaffen will. „Ein Verkauf samt Totalumbau mit Großraumbüros kommt für uns nicht in Frage“, erklärte Schollbach. Der Pieschener Stadtbezirksbeirat Joachim Adolphi sagte: „Es ist eine Schande, dass es in einem großen Stadtteil wie Pieschen, mitten im reichen Deutschland, nicht möglich sein soll, ein ganzjährig nutzbares Bad zu unterhalten.“

Große Resonanz auf Unterschriftensammlung

Wie wichtig das Sachsenbad den Bewohnern von Pieschen ist, zeigt die Resonanz auf eine Unterschriftensammlung der Sachsenbadinitiative: Mehr als 3000 Personen sprachen sich für ein öffentliches Bürgerforum zum Sachsenbad in Pieschen aus, das der Oberbürgermeister nun einberufen muss.

Der Antrag der Linken sollte laut Schollbach noch am Montag im Ältestenrat beraten werden. Danach sollen sich der Bauausschuss, der Sportausschuss und der Stadtbezirksbeirat Pieschen mit den Forderungen befassen, ehe der Stadtrat das letzte Wort hat.

Von Thomas Baumann-Hartwig