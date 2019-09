Das Sachsenbad ist mehr als eine Schwimmhalle

Dresden

Werner Fritzsche ist 1924 geboren und erinnert sich noch ganz genau daran, wie er 1929 an der Hand seines Vaters das Sachsenbad mit eröffnet hat. Horst Pfab wuchs in ärmlichen Verhältnissen in Trachenberge auf. Gebadet wurde in der Küche – bis er durchsetzen konnte, zur Körperpflege einmal pro Woche die zwei Kilometer ins Sachsenbad zu laufen.

Klaus Tilger erinnert sich an die Zeit nach 1945, als das Sachsenbad die einzige funktionstüchtige Schwimmhalle in Dresden war. Die Schwimmzeit war auf eine Stunde begrenzt, da war Tempo beim Umziehen angesagt.

Ausstellung tourt Dresdner Nordwesten

Drei Erinnerungen an das Sachsenbad von mehr als 60, die die Initiative „Endlich Wasser ins Sachenbad“ gesammelt und jetzt zu einer Ausstellung verarbeitet hat. „Wir hatten Anfang 2018 Zeitzeugen aufgerufen, uns ihre Erfahrungen mit diesem Ort zu schildern“, erklärt Heidi Geiler, Vorsitzende des Vereins „Pro Pieschen“, unter dessen Dach die Initiative tätig ist.

Die gedruckten Bögen hängen an der Wand im Keller des Heizhauses, das im Hof der Wohngebäude gegenüber vom Sachsenbad an der Wurzener Straße steht. „Wir müssen noch ein, zwei Details überarbeiten, dann kommen die Bögen auf Hartschaumplatten“, so Geiler. Beim Sportverein Motor Mickten, im Rathaus Pieschen und in der Bibliothek des Stadtteils soll die Ausstellung gezeigt werden, Termine sind in Abstimmung.

Das Schwimmbad als sozialer Ort

„Das Sachsenbad ist eben mehr als ein Schwimmbad“, sagt Christian Helms, der sich in der Initiative engagiert. Es sei auch ein sozialer Ort gewesen, an dem sich Jung und Alt getroffen hätten. „Diese soziale Komponente kommt mir bei der Debatte um die Wiedereröffnung des Sachenbads zu kurz“, meint Helms. Natürlich sei es billiger, eine neue Schwimmhalle zu errichten. Aber ein Stadtteilzentrum, ein Ort der sozialen Begegnung – das sei so günstig wie mit der Sanierung des Sachsenbades nicht zu bekommen, meint Helms.

Geiler und Helms begrüßen die Projektausschreibungdes Sachsenbades, das 1994 wegen erheblicher baulicher Mängel geschlossen wurde und seit 25 Jahren verfällt. „Aber dass die Stadt keinen Zuschuss zum Betrieb des Bades geben will, ist nicht in Ordnung“, findet Geiler. Kein Schwimmbad der Welt komme ohne öffentliche Zuschüsse aus, wenn die Eintrittspreise in einem sozial vertretbaren Rahmen gehalten werden sollen, erklärt sie.

Ehemalige Mitarbeiter erzählen

Die Ausstellung widmet sich allen Aspekten, die das Sachsenbad in seiner nun 90-jährigen Geschichte gespielt hat. Es geht um die hygienische Seite ebenso wie um die soziale, die sportliche oder das Schulschwimmen. Aber auch die Personen, die im Sachenbad gearbeitet haben, kommen zu Wort.

„Wir wollen uns in die Debatte einbringen und hoffen, dass das letzte Wort noch nicht gesprochen ist“, sagt Helms. Ein Bad für die gesamte Bevölkerung von Pieschen sei und bleibe das Ziel. Die vielfältigen Erinnerungen der einstigen Badnutzer würden für diesen Ansatz bei der Sanierung sprechen.

Von Thomas Baumann-Hartwig