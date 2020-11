Dresden

Corona zwingt zu neuen Formen des Miteinanders. In Dresden feierte am Montagabend die virtuelle Einwohnerversammlung erfolgreich Premiere: Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP), seine Fachbürgermeister, Verwaltungsmitarbeiter und Stadträte saßen im Rathaus, die Einwohner konnten per E-Mail und Telefon mitreden. Was sie auch rege taten.

600.000 Euro jährlich für Sicherung

Die Zukunft des Sachsenbades beschäftigt die Dresdner. 1928 als einmaliger Komplex für Bildung, Sport, Kultur und Freizeit im Arbeiterviertel Pieschen errichtet, wurde das Sachsenbad 1994 geschlossen. Nicht endgültig, sondern um die in den 1980er Jahren begonnene Sanierung zu vollenden, wie Heidi Geiler von der Bürgerinitiative „Endlich Wasser ins Sachsenbad“ erläuterte. Dazu kam es nicht, das Gebäude steht bis heute leer und verfällt.

Das Sachsenbad einst und heute

Der Verfall ist laut Baubürgermeister Stephan Kühn ( Bündnis 90/Die Grünen) so dramatisch, dass für 600.000 Euro ein Wetterschutzdach errichtet werden muss. Jährliche Betriebskosten der Sicherungsmaßnahmen: noch einmal 600.000 Euro. „Dafür erhalten wir als Stadt nichts“, so der Baubürgermeister.

Die Alternative: Die Stadt verkauft das Gebäude an einen Investor, der das Denkmal sanieren, aber es als Bürofläche vermarkten will. Warum, fragten viele Einwohner, ist die Stadt nie auf den Gedanken gekommen, das Sachsenbad als Schwimmbad zu erhalten? Warum wird das Gebäude nicht an die Bäder GmbH übertragen oder an die städtische Gesellschaft Stesad GmbH?

Politische Prioritäten vs. Bürgerwille

„Es ist keine Frage des Wollens“, erklärte Hilbert, „sondern der politischen Prioritätensetzung.“ Und des Könnens: Bei einer Konzeptausschreibung hat ein Interessent der Stadt angeboten, das Sachsenbad als Sportbad zu sanieren – wenn er einen jährlichen Zuschuss von 1,3 Millionen Euro erhält.

Sportbürgermeister Peter Lames ( SPD) erklärte, der jährliche Zuschuss für alle sieben städtischen Schwimmhallen, neun Freibäder und zwei offenen Badestellen betrage acht bis neun Millionen Euro im Jahr. Der Zuschuss für das Sachsenbad liege außerhalb jeder vernünftiger Größenordnung. Auch eine Spendenaktion werde das Problem nicht lösen, so Hilbert. Es gehe nicht nur um die Baukosten, sondern eben auch um die jährlichen Betriebskosten.

Denkmalschützer Bernhard Derra erklärte, eine Erweiterung des Sachsenbades nach Norden sei zustimmungsfähig, beispielsweise mit einem Außenschwimmbecken. Aber, entgegnete Lames, diese Erweiterung greife in die Sportanlage Wurzener Straße ein, die auch benötigt werde.

Letztlich bleibt es dabei: Die Einwohner wünschen sich den Erhalt des Sachsenbades als Schwimmbad – Stadtspitze, Verwaltung und mehrere Stadträte sehen dafür keine Möglichkeit.

Von Thomas Baumann Hartwig