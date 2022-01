SachsenEnergie spendet für Flutopfer im Ahrtal

Dresden

Das Versorgungsunternehmen SachsenEnergie hat insgesamt 110.000 Euro für Opfer der Flutkatastrophe im Ahrtal gespendet.

Unterstützt wird zum Beispiel die Grundschule Bad Neuenahr, deren Keller, Erdgeschoss und Turnhalle im Juli vergangenen Jahres völlig überschwemmt wurden. 40.000 Euro bekommt die Schule für den Wiederaufbau. Genauso viel geht an den Fußballverein Spielgemeinschaft Ahrtal, damit die von der Flut zerstörten Trainingsanlagen und Plätze wieder genutzt werden können.

Große Solidarität durch eigene Erfahrung mit Hochwasser

Der Rest des Geldes kommt dem Spendentopf des Landkreises Ahrweiler zugute. Hieraus sollen künftig Projekte und Maßnahmen im Zusammenhang mit dem Wiederaufbau des Ahrtals bezahlt werden. Die Spendenübergabe fand am Sonntag gemeinsam mit SachsenEnergie-Vorstandschef Dr. Frank Brinkmann und OB Dirk Hilbert (FDP) statt.

„Die Menschen in der Region Dresden haben die Hochwasserkatastrophen von 2002 und 2013 nicht vergessen und gerade deshalb ist die Solidarität mit den betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz auch so groß gewesen. Ich bin den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Unternehmens sehr dankbar, dass sie dieses starke Zeichen gesetzt haben“, so der Oberbürgermeister.

Mitarbeiter spendeten Geldwert ihrer Überstunden

Denn das aus Drewag und Enso fusionierte Unternehmen SachsenEnergie hatte seine Mitarbeiter im vergangenen Jahr dazu aufgerufen, den Geldwert ihrer Überstunden steuerfrei für die drei Projekte im Katastrophengebiet zu spenden. Innerhalb kürzester Zeit kamen auf diese Weise rund 47.500 Euro zusammen.

SachsenEnergie verdoppelte – wie zu Beginn der Aktion angekündigt – die Summe und rundete schließlich auf 100.000 Euro auf. Bereits zuvor waren durch Eigeninitiative der Mitarbeiter 9 000 Euro an Spenden gesammelt worden. Aufgrund erneuter Unterstützung durch das Unternehmen selbst ergab sich am Ende der Gesamtbetrag von insgesamt 110 000 Euro.

Von bw