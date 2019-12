Sachsen sichert Elektronik-Zentrum mit 43 Millionen Euro

Dresden

Um das Fraunhofer-Nanoelektronikzentrum CNT in Dresden langfristig abzusichern, wird die sächsische Regierung für die Forschungseinrichtung 43,4 Millionen Euro zuschießen. Das hat das sächsische Wissenschaftsministerium mitgeteilt. Perspektivisch könnte das damit finanzierte Umzugsprojekt als Wachstumskern für ein größeres Dresdner Elektronikforschungs-Konglomerat nach französischem und belgischem Vorbild dienen.

Hintergrund: Das CNT hatte sich nach seiner Gründung im Jahr 2005 in Reinräume von Infineon Dresden eingemietet. Weil der Halbleiterkonzern aber wächst und die Produktionshalle nun selbst braucht, müssen die Fraunhofer-Forscher spätestens Ende Januar 2021 ihr altes Domizil räumen. Da derweil „Plastic Logic“ (PL) die Produktion von elektronischem Papier in seinem Werk in Dresden-Hellerau mangels Nachfrage gestoppt hat, steht An der Barkleite nun eine ganze Reinraumfabrik frei. Die muss allerdings auf eine höhere Reinraumklasse aufgewertet und mit zusätzlicher Technik ausgestattet werden. Vor allem dafür hat der Freistaat die Zuschüsse versprochen.

Zieht das Frauenhofer-„Assid“ gleich mit um?

Fraunhofer und Freistaat liebäugeln langfristig mit einem noch größeren Wurf: Da der PL-Reinraum mit 4000 Quadratmetern recht groß ist, ließe sich neben dem CNT noch ein weiteres Dresdner Elektronikforschungszentrum, das Fraunhofer-„Assid“ unterbringen, das derzeit in einem 800 Quadratmeter umfassenden Ex-Qimonda-Reinraum in Boxdorf arbeitet. Diese Lösung hätte Charme, da sich beide Zentren ergänzen: Das Assid ist auf Chipmontage, 3D-Chips und spezielle Kontaktierungen spezialisiert, das sogenannte „Backend“ der Mik­roelektronik-Produktion. Das CNT forscht dagegen an neuen Mate­rialien, Bauelementen, Prozessschritten und Messtechnik für die Chip-Kernproduktion („Front­end“).

Vollständiger Umzug derzeit nicht vorgesehen

Fraunhofer und Freistaat schließen einen späteren Umzug des Assid nicht aus, sehen das aber nicht als vordringlich an. „Für die Fraunhofer-Gesellschaft steht zunächst die Sicherung des CNT durch den Umzug in die ehemalige Plastic-Logic-Fabrik im Vordergrund“, erklärte Direktor Hubert Lakner vom CNT-Mutterinstitut IPMS Dresden, der in Personalunion den Fraunhofer-Verbund „Mikroelektronik“ leitet. „Ein vollständiger Umzug des Fraunhofer IZM-ASSID ist derzeit definitiv nicht vorgesehen.“ Aber: „Mittel- und langfristig ist eine stärkere auch räumliche Zusammenarbeit der beiden einzigen angewandten Forschungseinrichtungen in Deutschland mit ausgewiesenen Kompetenzen beim Industriestandard – der Wafergröße 300 Millimeter – vorstellbar. Dazu gibt es erste Überlegungen, aber aktuell keine zeitlich oder kostenseitig definiert belastbaren Pläne.“

Ähnlich äußerte sich das Wissenschaftsministerium. Das CNT zu sichern, sei vordringlich, aber: „Die Unterbringung der anwendungsorientieren Forschungskapazitäten der Fraunhofer-Gesellschaft mit dem CNT und gegebenenfalls des ASSID zu einem späteren Zeitpunkt am Standort der ehemaligen PL-Liegenschaft sind tatsächlich wichtige Voraussetzungen zur Konzentration der Halbleiter-Forschungskapazitäten, insbesondere mit Blick auf die dort ansässigen Halbleiterunternehmen wie Bosch und Globalfoundries.“

Von Heiko Weckbrodt