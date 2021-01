Dresden

In Sachsen stehen jetzt möglicherweise auch die Sonnenstudios und Solarien vor der Schließung. Das dürfte die Branche überraschen. Bislang war davon keine Rede.

Der Anrufer in einem frei gewählten Dresdner Sonnenstudio erfährt derzeit: „Wir haben geöffnet.“ In den Informationen des Freistaats heißt es, Solarien und Sonnenstudios dürfen derzeit öffnen „unter Beachtung der Hygieneregeln und wenn die Kontaktbeschränkungen eingehalten werden“.

Verbotene Einrichtungen

Doch mit dem Sonnenspaß, von dem mancher vielleicht dachte, er wäre sowieso schon verboten, könnte es nun auch bald vorbei sein. Im Entwurf für die neue Coronaschutzverordnung des Freistaats werden auch die Solarien und Sonnenstudios in die Reihe der Einrichtungen aufgenommen, deren Betrieb untersagt ist.

Die neuen Regeln, deren Eckpunkte am Dienstag von der schwarz-grün-roten Staatsregierung um Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) beraten worden sind, sollen ab 11. Januar und bis 31. Januar gelten. Am Freitag will die Staatsregierung endgültig über die neue Verordnung entscheiden.

Die Politik setzt mit den Neuregelungen alles daran, die Kontakte weiter herunterzufahren. So sollen sich künftig nur noch die Personen eines Hausstandes mit einer Person eines weiteren Hausstandes treffen dürfen. Es wird „dringend empfohlen“, die Auslastung des öffentlichen Personennahverkehr auf maximal 25 Prozent zu reduzieren, Betriebe sollen mehr Homeoffice anbieten, Kantinen und Mensen ebenfalls schließen, soweit die Arbeitsabläufe dies zulassen. Lieferung und Abholung von Speisen und Getränken zu Verzehr am Arbeitsplatz sollen den Kantinen erlaubt bleiben.

Nur mit triftigem Grund Wohnung verlassen

Es soll auch weiterhin dabei bleiben, dass das Verlassen der Wohnung ohne triftigen Grund untersagt ist. 19 mögliche Gründe schaffen eine ganze Reihe von Ausnahmen. Auch bisher schon ist dafür keine besonderer Inzidenzwert für die Neuinfektionen pro 100000 Einwohner in den letzten sieben Tagen vorgesehen.

Weiterhin ist auch keine grundsätzliche Einschränkung des Bewegungsradius auf 15 Kilometer vorgesehen. Wie bislang gilt diese Maßgabe nur für die Nutzung von Dienstleistungen und die Wege zum Einkauf für den täglichen Bedarf. Auch für Sport und Bewegung im Freien soll weiterhin ein „Umkreis von 15 Kilometern des Wohnbereichs oder der Unterkunft“ gelten.

Mit der neuen Verordnung bleibt auch die nächtliche Ausgangssperre (22 bis 6 Uhr) bestehen, von der ebenfalls nur mit triftigem Grund abgewichen werden kann. Hier soll weiterhin gelten, dass bei einer Unterschreitung eines Inzidenzwertes von 200 Neuinfektionen an fünf Tagen hintereinander Kreisfreie Städte und Landkreise die nächtliche Ausgangssperre aufheben können.

Von Ingolf Pleil