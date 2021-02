Dresden

Vor dem Hintergrund stark gesunkener Sitzenbleiberzahlen in der Coronapandemie bleibt das Kultusministerium in Dresden bei seinem bisherigen Umgang mit Versetzungen. „Wir müssen die individuellen Bildungsbiographien jedes einzelnen Schülers im Blick haben – pauschal alle Schüler in die nächste Klasse zu schicken, wird dem nicht gerecht“, sagte Susann Meerheim aus der Pressestelle von Kultusminister Christian Piwarz (CDU).

Sie reagierte damit auf einen DNN-Bericht zur Entwicklung bei den Zahlen für freiwillige Wiederholer und Sitzenbleiber an Schulen in Dresden und Sachsen in Coronazeiten. Nach den Daten aus dem Statistischen Landesamt in Kamenz gibt es im laufenden Jahr deutlich weniger Schüler, die eine Klassenstufe an allgemeinbildenden Schulen wiederholen als in Vorjahren. Wiederholungen sind freiwillig möglich, oder weil die Leistungen nicht für eine Versetzung genügten.

Pauschale Festlegungen helfen nicht

Mit dem Lockdown im Frühjahr 2020 war erstmals ein Schuljahr von den Coronafolgen betroffen. Sofort hatte sich wieder eine Debatte um das Sitzenbleiben entwickelt, das beispielsweise seitens der Erziehungsgewerkschaft GEW seit Jahren bekämpft wird. Sachsen hält daran bislang fest. Nun will der Freistaat zunächst die Zahlen „intensiver beleuchten“, um fundierte Bewertungen abgeben zu können. Zudem müssten die Zahlen im Ergebnis des laufenden Schuljahrs noch abgewartet werden, um einen „Trend“ feststellen zu können.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Schon jetzt sei jedoch klar, dass das Thema Versetzung „sehr individuell“ sei. Die Lehrer hätten die Kompetenz, die richtige Einschätzung zu Schülern zu treffen. „Pauschale Festlegungen ohne pädagogischen Hintergrund und der Beurteilungen durch den Lehrer“, würden keinem Schüler weiterhelfen. Aus dem Kultusministerium hieß es: „Wir sind es jedem einzelnen Schüler schuldig, nach seinen Fähigkeiten zu beurteilen und so Über- und Unterforderungen zu vermeiden.“

Von Ingolf Pleil