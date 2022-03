Sachsen Energie in Dresden: Der Chef bleibt an Bord

Dresden

Der Aufsichtsrat der Sachsen Energie AG hat am Dienstagabend Frank Brinkmann einstimmig für weitere fünf Jahre als Vorstandsvorsitzenden des regionalen Versorgungskonzerns wiederbestellt. Mit dem einstimmigen Votum haben die Aufsichtsratsmitglieder die Neuausrichtung des größten Kommunalversorgers Ostdeutschlands bestätigt. Sachsen Energie ist aus der Fusion der Stadtwerke Dresden GmbH (Drewag) und der Energie Sachsen Ost AG (Enso) hervorgegangen.

Klare Erwartungshaltung für die Zukunft

„Die einstimmige Entscheidung des Aufsichtsrates und das Vertrauen in Frank Brinkmann ist ein wichtiges Zeichen der Kontinuität in schwierigen Zeiten“, erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende und Oberbürgermeister Dirk Hilbert (FDP). „In allen Geschäftsfeldern des Unternehmens sind die Herausforderungen groß und müssen mit Weitsicht gesteuert werden. Insofern ist die Vertragsverlängerung auch eine klare Erwartungshaltung für die Zukunft.“

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Brinkmann sagte: „Ich freue mich über das Vertrauen und den klaren Auftrag der Aufsichtsratsmitglieder, die mit der Fusion eingeschlagene neue Ausrichtung und den ambitionierten Wachstumskurs tatkräftig voranzutreiben und den Bürgern und der Wirtschaft in Sachsen ein sicherer Versorger zu sein in dieser nicht trivialen Zeit.“

400 Millionen Euro Investitionen pro Jahr

Sachsen Energie versorgt die Osthälfte des Freistaates Sachsen mit Energie, Wasser, Telekommunikation, energienahen Dienstleistungen und Infrastruktur. Der Konzern hat über 3300 Beschäftigte und erwirtschaftet einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. In den kommenden Jahren will das Unternehmen jährlich 400 Millionen Euro in die Versorgungsinfrastruktur und die Energiewende investieren.

Von Thomas Baumann-Hartwig