Sabine Ebert: „Ich schreibe sehr gern, wenn die Fetzen fliegen“

Leipzig

Alle Romane ihrer großen Barbarossa-Saga „Schwert und Krone“ stürmten die Bestsellerlisten, angefangen vom „Meister der Täuschung“ (März 2017), über „Der junge Falke“ (November 2017) bis zu „Zeit des Verrats“(November 2018). Jetzt hat die Dresdner Schriftstellerin Sabine Ebert (61) mit „Herz aus Stein“ den vierten Roman über Barbarossa, der 1152 zum römisch-deutschen König Friedrich I. und 1155 zum Kaiser gekrönt wurde, vollendet. Anfang November ist Verkaufsstart.

Ging Ihnen der vierte Barbarossa-Roman leichter von der Hand als die drei zuvor? Oder war es eine zähes Ringen mit der Geschichte?

Es ist schon jeden Tag auch ein Kampf und verlangt Akribie und Disziplin. Aber ich kann jetzt noch mehr mit den Figuren spielen, muss nicht so viel erklären, weil die Leser die Personen ja auch schon kennen. Mein Verlag sagte mir, ich hätte jetzt noch mal eine Schippe draufgelegt bei den Charakteren und Beziehungen. Bei mir sind die Ideen nur so gepurzelt, was ich alles mit den Figuren anstellen kann.

Woher kommen die Ideen?

Erst einmal belese ich mich ausführlich, kenne die neuesten Biografien. Ich denke, ich bin auf dem aktuellen Stand der Forschung. Dabei kommen mir schon Ideen, wie man das Geschehen veranschaulichen kann. Ich habe dabei immer eine Szene vor Augen – wie im Film: Wie einer sitzt oder steht, wer noch da ist, wie gerade die Stimmung ist und vieles mehr. Diese Details sind es ja, die eine Szene reich machen. Ich denke, in Band vier sind viele Szenen drin, in denen die Figuren sehr lebendig werden und an denen die Leser ihre Freude haben. Es waren auch sehr dramatische Jahre ab 1157, über die ich jetzt schreibe.

Der große Kaiser Barbarossa bekommt ja immer mehr Gegenwind in Band vier. Lieben Sie die Konflikte?

Ich schreibe das sehr gern, wenn die Fetzen fliegen. Lieber, als wenn Personen am Tisch sitzen und nur Brettspiele machen. Es ist für einen Autor ja richtig spannend, wenn man sich so austoben kann, wenn die einzelnen Figuren aufeinanderprallen. Dabei gibt es auch sehr interessante Entwicklungen in der Mark Meißen, als sich viele Fürsten zusammenschließen und gegen Heinrich den Löwen positionieren. Und es kommen sehr interessante Frauenfiguren zum Tragen. Ja, es hat Freude gemacht, zu schreiben.

Welche neuen Frauenpersönlichkeiten kommen dazu?

In die Meißnische Verwandtschaft heiratet eine ganz interessante junge Frau: Mathilde von Heinsberg wird die Frau vom dicken Dedo, dem Bruder vom Markgrafen Otto . Von ihr weiß die Geschichtsschreibung nicht sehr viel. Ich kann also der Fantasie viel Raum geben. Wir wissen, ihr Bruder Phillip war die rechte Hand des Erzbischofs von Köln. Und der wiederum ist der Berater von Kaiser Friedrich I., also Barbarossa. Und so weiß sie viel über das, was im Reich vor sich geht. Ich habe eine kluge Frau aus Mathilde gemacht und viel Freude mit ihr.

Und ausgerechnet diese Frau hat Dedo den Fetten geheiratet?

Ja, sie wurde ja nicht gefragt, wie alle jungen Mädchen und Frauen in jener Zeit. Aber sie hat sich arrangiert. Sie interessiert sich eben auch für die ganzen Intrigen und Verstrickungen im Reich.

Welche Frauen ragen in „Herz aus Stein“ aus Ihrer Sicht noch heraus?

Ich habe mit Hedwig, der Frau des Meißner Markgrafen Otto, mit Adele, der Witwe des Dänenkönigs Svens, und eben mit besagter Mathilde eine Drei-Mädels-Gemeinschaft geschaffen, die sicher nicht nur mir gut gefällt. Wenn sie zusammentreffen und aus ihrer Sicht beurteilen, was die Männer so veranstalten, ist das sehr aufschlussreich.

Rücken Sie jetzt bewusst die jungen Frauen in den Mittelpunkt?

Nun, vorher waren es die älteren Frauen wie Eilika, die Mutter von Albrecht dem Bären, oder die Kaiserinwitwe Richenza. Aber die sind nun tot. Ich freue mich, dass nun etwas nachwächst. Es sind junge Frauen, zu denen ich auch Barbarossas zweite Frau Beatrix zähle, die sich als Ratgeber ihrer Männer erweisen, vor allem durch subtile Einflussnahmen.

Mit den meisten Figuren sind Sie ja nun seit Jahren vertraut durch die ersten drei Barbarossa-Romane. Sind Sie verwachsen mit den Personen?

Ja, man wächst ja da zusammen. Soweit sie noch leben, wird das Figurenensemble im neuen Roman weitergeführt. Der Leser ist also weiterhin mitten im Geschehen. Der Kaiser ist als junger Mann mit den großen Idealen angetreten, dass die Jungen alles besser machen als die Älteren, sich nicht in sinnlose Konflikte oder Kriege stürzen. Aber er gerät jetzt in Zwänge, muss immer einen Konsens finden mit den Fürsten. Er reitet sich rein in Auseinandersetzungen mit dem Papst. Von den hehren Idealen ist nicht mehr viel übrig, Kaiser Friedrich I. verhärtet. Besonders auf ihn bezieht sich der Buchtitel „Herz aus Stein“.

Was ist das Besondere am vierten Teil?

Hier findet die massivste Entwicklung in den Charakteren statt. Es gibt viele dramatische Höhepunkte und einen Schulterschluss mit meinen „Hebammen“-Romanen. Christian, der Ortsbegründer in der „Hebammen“-Reihe, spielt eine Rolle, ebenso wie der Meißner Markgraf Otto und seine Hedwig. Außerdem gibt es eine schöne fiktive Liebesgeschichte. Bei den gekrönten Häuptern gab es ja nur arrangierte Ehen. Aber bei den fiktiven Figuren entspinnt sich etwas für mich Unerwartetes.

Unerwartet für Sie, obwohl Sie die Autorin sind?

Ja, manchmal entwickeln die Figuren ein Eigenleben.

Wer ist das Liebespaar?

Das will ich nicht verraten. Es sind wichtige Leute aus dem Umfeld des Kaisers.

Sie sind vor einem Jahr von Leipzig nach Dresden gezogen. Fühlen Sie sich wohl in der Landeshauptstadt?

Es geht mir gut in Dresden. Ich wohne hier mit Blick auf die Frauenkirche, und bei dem Anblick geht mir jeden Tag von neuem das Herz auf. In Leipzig war es auch schön. Aber für das Thema Mittelalter habe ich in Dresden mehr Austausch, schon durch die IG Mark Meißen 1200, deren Mitglieder fast alle in Dresden wohnen.

Die Buchpremiere, die voriges Jahr bei Band drei noch in Leipzig stattfand, ist diesmal in Dresden.

Ja, das mache ich immer in der Stadt, in der ich lebe. Ich bin aber oft in Leipzig, treffe mich mit Freunden, habe keine Brücken abgebrochen. Am 12. November komme ich auch zur Lesung nach Leipzig.

Kommt denn Dresden in Ihrem Roman vor?

Ja, und zwar, als der Dohnaer und der Meißner Markgraf diskutieren wegen einer steinernen Brücke über die Elbe bei dem Dorf Dresden. Sie streiten sich, wer das bezahlen soll.

Und wie ist das mit Leipzig?

In jedem Buch wird Leipzig mal genannt. Wenn etwa jemand etwas Besonderes auftreiben soll, muss er zu den Leipziger Händlern. Oder jemand soll in Leipzig Nachforschungen anstellen, weil da viele auf der Durchreise sind und was wissen könnten. Noch ergibt es sich historisch nicht, dass ich in Leipzig eine Buchszene machen könnte, etwa über einen Hoftag oder so. Aber die Gegend um Leipzig rückt zunehmen in den Fokus, weil Barbarossa das Pleißenland, also etwa Colditz, Altenburg, Leisnig, als Reichsterritorium etabliert.

Wie viele Barbarossa-Romane planen Sie noch?

Noch einen. Die Flipchart mit den Kerndaten habe ich schon vor mir. Der Epilog ist im Kopf auch schon fertig. Aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf die Buchpremiere und die Lesungen und hole ein bisschen mein gesellschaftliches Leben nach, treffe mich mit Verwandten und Freunden.

Ist nach Band fünf dann wirklich Schluss mit der Romanfolge „Schwert und Krone“? Sie hatten doch mal mehr geplant.

Ich gebe zu, dass ich in Band fünf sehr viel Stoff hineinzwängen muss zwischen zwei Buchdeckel. Die Dramen spitzen sich nämlich zu. Aber ja, nach dem fünften Barbarossa-Roman ist damit Schluss.

Termine

Am 5. 11. ist die Buchpremiere in Dresden im Kurländer Palais,19.30 Uhr. Am 12.11. liest die Autorin in Leipzig in der Buchhandlung Ludwig im Hauptbahnhof, 19 Uhr.

Von Anita Kecke