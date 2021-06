Sabine Ball: Die wilden Jahren der Mutter Teresa von Dresden

Dresden

„Das ist ja abgefahren“, hat Ralf Knauthe damals, 1993, gedacht. Sabine Ball hatte dem jungen Christen aus der Elim-Pfingstgemeinde vorgeschwärmt von einem Menschen: „ein Anführer, ein echter Leitertyp“. Dann traf er ihn in ihrer Wohnung – und war schockiert: Vor ihm saß der Anführer einer Gruppe von Jugendlichen, die draußen rumsaßen, zu viel Alkohol tranken und sich laut stritten. Einer, dem er möglichst aus dem Weg ging. „Sabines Blick jedoch war: Hier ist ein wertvoller, von Gott geliebter Mensch“, erinnert er sich.

Eine Suchende seit der Flucht 1945

Seit 2005 leitet Ralf Knauthe „Stoffwechsel“, den christlichen Verein für Sozialarbeit mit Kindern und Jugendlichen. Sabine Ball hatte ihn 1993 gegründet. Der 52-Jährige Ralf Knauthe ist ihr Nachfolger.

Wie ihn hat diese Frau, 1925 als Sabine Koritke in Königsberg / Ostpreußen geboren, manchen irritiert. Bisweilen sogar sich selbst, wie sie in ihrer Autobiografie erzählt, die sie gemeinsam mit ihrer Freundin Janice Rogers verfasste und die erst jetzt, zwölf Jahre nach ihrem Tod, erschienen ist.

„Was wäre, wenn ich im Leben als Waschfrau Erfüllung finden würde?“ Diese Frage geht Sabine Ball 1953 in Frankfurt am Main durch den Kopf, als sie eine Frau beobachtet, die unter einer alten Kastanie in einem Hinterhof Wäsche aufhängt.

Wie absurd. Wenige Wochen zuvor hat sie Clifford Ball geheiratet, den Sohn eines Multimillionärs. Der bewohnt eine Villa mit neun Bädern und acht Schlafzimmern. Die attraktive Frau mit dunklen Haaren und braunen Augen trägt schicke Kleider und gehört zur High Society von Miami. Sie hat erreicht, was sie sich wünschte. Und zweifelt dennoch.

Eine Suchende ist sie immer gewesen, seit ihrer Flucht nach Dresden 1945, von da in die westliche Besatzungszone, der Auswanderung in USA, wo sie eine Ausbildung zur Hotelmanagerin macht. Immer wieder bohrt es in ihr: „Ich möchte mehr als das, aber ich weiß nicht, was!“

Von der Ehefrau zur „Hippie-Mutter“

Sie bekommt zwei Söhne, Clifford Howard (Cliff) 1955, Frederick Walter (Fred) 1957. Dann zerbricht die Ehe. Ihr Mann, dessen Leben aus Partys besteht, ergibt sich dem Alkohol. Sie verachtet ihn. 1964, ein Jahr nach der Scheidung, beginnt sie ein eigenes Leben in einem Haus in Santa Barbara. Und sucht. Nach Freiheit in einem Workshop des Psychologen Fritz Perls. Nach Glauben in der unitarischen Kirche. Doch die Gottesdienste langweilen sie.

In San Francisco lernt sie Hippies kennen. Dass die mit Drogen der Realität entfliehen und abhängig werden, lässt Sabine Ball nicht gleichgültig. Sie kauft ein einsames Stück Land am Navarro-Fluss, am Rande eines Urwalds. Dort versucht sie ihnen ein verantwortungsvolles Leben beizubringen. Sie wird zur „Hippie-Mutter“. Doch alle von Drogen wegzubringen, gelingt ihr nicht. Sie sieht sich gescheitert.

Auf einer Reise nach Kathmandu in Nepal sucht sie Erleuchtung bei einem Guru. Doch auch mit Diät aus Reis, Gemüse, Wasser und stundenlanger Meditation vermag sie keine Erkenntnis zu erlangen. Es geht ihr wie immer: Die anderen schwärmen von der neuen Erfahrung. Sie fragt sich: „Was stimmt nicht mit mir?“ Nach drei Monaten muss sie sich eingestehen: Die Pilgerreise ist ein weiterer Misserfolg. In ihrer Kommune in Kalifornien sind indes einige Christen geworden. Doch diese bekehrten „Jesus People“ mit ihren ständigen Predigten gehen ihr auf die Nerven. Seit ihrem missglückten Indien-Trip zweifelt sie mehr denn je daran, dass es einen Gott gibt. „Und wenn es ihn überhaupt gab, war sie sich sicher, dass es nicht der Gott der Christen war.“

Mit zwei Koffern und 3000 DM in die Neustadt

Doch dann erklärt ihr der 20 Jahre jüngere Tommy sieben Tage lang die Bibel. Plötzlich begreift sie den Kreuzestod von Jesus als unvergleichliches Geschenk ohne Bedingungen. Die Unruhe ihrer zwanghaften Suche fällt von ihr ab, weicht tiefem innerem Frieden.

Menschen im Elend zu helfen und ihnen so Gottes Liebe erfahrbar zu machen, begreift sie als ihre neue Aufgabe. Sie zieht in den New Yorker Stadtteil Brooklyn, teilt sich ein Zimmer mit vier Frauen, von denen drei zuvor Prostituierte waren, und arbeitet als Putzfrau. Sie holt Kinder von der Straße, besucht deren Familien, greift zu Seifenwasser und Scheuerbürste und hilft ihnen im Haushalt. Im kalifornischen Mendocino richtet sie ein Schutzhaus für Frauen ein, die vor Gewalt von Männern geflohen sind. Später begleitet sie Sterbende. Ihren Unterhalt bestreitet sie als Haushaltshilfe.

Ein Zufall führt sie abermals zu jenem Hinterhof mit dem Kastanienbaum. Nun gleicht sie tatsächlich dieser einfachen Wäscherin. Nach 25 Jahren begreift sie so etwas wie „Gottes Handschrift“ in ihrem Leben.

1993 kommt die 68-Jährige mit zwei Koffern und 3000 D-Mark in die Dresdner Neustadt. In einem leeren Schnapsladen an einer Ecke des Martin-Luther-Platzes richtet sie ein Begegnungscafé ein. Um die Monatsmiete von 1000 D-Mark aufbringen zu können, bittet sie in Kirchgemeinden um Unterstützung und bekommt sie. „Stoffwechsel“ nennt sie ihren Treffpunkt, in dem Obdachlose, Drogenabhängige, Punks, Gruftis an den Tischen Platz nehmen. „Die Menschen sollten kommen, wie sie waren, Jesus begegnen und verändert wieder gehen.“ Aus der Mutter der kalifornischen Hippies wird die „Mutter der Dresdner Straßenkinder“.

Ansturm nach Corona

Keine leichte Aufgabe. Es gibt Schlägereien. Besucher müssen ins Gefängnis. Manche sehen eine „Sekte“ am Werk. Einmal schmeißen sie ihr mit Steinen vier Fenster ein. Allmählich aber wird die Frau, die meist Kleid, helle Bluse und eine Rosenbrosche aus Seide trägt, zu einer Prominenten anderer Art. Auf die Frage, wie sie all das gemacht habe, antwortet sie: „Es ist Gott, der das tut. Ohne ihn könnte ich gar nichts tun.“ Die Verwunderung, die sie damit erntet, begleitet sie bis zum Lebensende 2009.

Gelernt von ihr hat Ralf Knauthe unter anderem, wie wichtig Gemeinschaft ist. „Wir als Mitarbeiter müssen selbst miteinander Gemeinschaft vorleben“, sagt er. „In diesen Raum laden wir die Kinder und Jugendlichen ein. Dann erst wird es authentisch.“ Wertschätzender Umgang gehört zu den klaren Regeln.

Als sie mit abflauenden Corona-Infektionszahlen ihre vier Treffs in der Neustadt, in Pieschen, Gorbitz und Prohlis wieder öffneten, hätten sie einen Ansturm wie nie zuvor erlebt: „Neben der Sehnsucht, wieder rauszugehen, gibt es die, reinzugehen in Beziehungen, die nach Gesprächen in der Gruppe.“

Sabine Ball / Janis Rogers: All you need is love. Die wilden Jahre der Mutter Teresa von Dresden. Fontis. 256 S., 20 Euro; Internet: www.stoffwechsel.org

