Dresden

Noch-SPD-Chefin Andrea Nahles besucht die Landeshauptstadt am 18. Juni. Eingeladen hat das Herbert-Wehner-Bildungswerk, welches den 113. Geburtstag seines Namensgebers feiert. Ab 17.30 Uhr findet eine öffentliche Diskussion zum Thema „Arbeit neu denken“ im Penck Hotel an der Ostra-Allee 33 statt.

Neben Andrea Nahles werden Antonia Kupfer, Professorin für Makrosoziologie an der TU Dresden und Matthias Quendt von der QFI Quendt Food Innovation KG teilnehmen. Das Publikum kann sich an einen großen Tisch in der Mitte des Raumes setzen und Fragen stellen. Erörtert werden soll, wie die Zukunft der Ar­beit aussehen könnte, welche Branchen von der Digitalisierung und neuen Beschäftigungsmodellen profitieren und welche nicht.

Der Eintritt zur Diskussion ist frei, um Anmeldung unter der Rufnummer 0351/­ 804 02 20 wird jedoch gebeten.

Von DNN