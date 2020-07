Dresden

Man muss ihn mögen. Gäbe es ihn nicht, man müsste ihn erfinden: Daniel Düsentrieb - Entenhausens gewieftesten Ideengeber, Handwerker und Ingenieur, „dem bekanntlich nichts zu schwör ist“, wie Erika Fuchs, die Mutter aller Sprechblasen, ihn sagen lässt. Dabei geht der heute so populäre Spruch übrigens auf das „Ingenieurlied“ (1871) des dichtenden Maschinenbauers Heinrich Seidel zurück, in dem es heißt: „Dem Ingenieur ist nichts zu schwere / Er lacht und spricht: Wenn dieses nicht, so geht doch das!“ Und was hat Düsentrieb nicht alles erfunden: Luftroller, Wünschelbrunnen, heißen Eistee, sich selbst leerende Mülltonnen, Kaugummibäume...

Ursprung institutionalisierten technischen Bildung im Militärwesen

Auch Sachsen erwies sich jahrhundertelang als Land der Bastler, Tüftler und Schrauber, weshalb es in den deutschen Industrialisierungsprozessen des 19. Jahrhunderts eine Vorreiterrolle spielte. Das Land wies bald eine stark ausdifferenzierte Landschaft an entsprechenden Einrichtungen auf. Deren Geschichte, ihre Bedeutung für die sächsische Industrialisierung im 19. und 20. Jahrhundert wie ihre fortgesetzte Bedeutung bis ins 21. Jahrhundert hinein, will die neue Ausstellung „Dem Ingenieur ist nichts zu schwer“ in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek (SLUB) nachzeichnen.

„Es lag nahe, zum Jahr der Industriekultur das Thema der technischen Bildung aufzugreifen“, sagte Kurator Martin Munke am Mittwoch gegenüber den DNN. Die Ausstellung wurde nicht chronologisch, sondern mosaikartig gestaltet, denn die Entwicklung „ist eh nicht geradlinig verlaufen“. Deutlich wird, dass der Ursprung der institutionalisierten technischen Bildung weitgehend im Militärwesen lag, in Dresden etwa in der Akademie des Ingenieurscorps der sächsischen Armee auf der Neustädter Elbseite. Vermittelt soll laut Munke auch werden, dass die Ausbildung zum Ingenieur lang für den Staat und nicht für die Wirtschaft erfolgte. Seit Beginn des Industriezeitalters dominierten die Maschinenbau- und die Textilindustrie, weshalb etwa auch mehrere Alben mit Stoffmustern aus Plauen zu sehen sind. Natürlich wird dem Wissenschaftsstandort Dresden gebührend Reverenz erwiesen, aber es wird auch ein Blick auf die „Schule des Elektrotechnikers“ in Mittweida oder etwa die Ingenieurhochschule in Zittau geworfen.

Kurator Martin Munke vor einer Karte der Dresdner Ingenieur-Ausbildungsstätten. Quelle: Christian Ruf

Zur Auflockerung werden Biografien von sechs Kopfarbeitern der Forschungs- und Ingenieurshochburg Sachsen erhellt, wobei es mal nicht um die üblichen verdächtigen Helden in Sachen technischen Fortschritts geht, sondern um Personen, die nicht ganz so bekannt sind. Da wäre etwa Marie Frommer, die die erste Architektin in Deutschland war, die einen Doktortitel erwarb. Geboren 1890 in Warschau, aufgewachsen in Leipzig, landete sie über verschiedene Stationen wie Angerburg in Ostpreußen, im Dresdner Stadtbauamt. Als sie dann ihr eigenes Büro in Berlin hatte, musste sie – als Jüdin im NS-Staat verfolgt – emigrieren und kam schließlich nach New York. In ihrem Fall ist die Mobilität eines Wissenschaftlers nicht ganz freiwillig gewesen, andere TU-Dozenten gingen nach 1945 in den Westen. Die Politisierung von Wissenschaft, sowohl in der NS-Diktatur als auch im SED-Regime, wollte man mit dieser Schau durchaus auch vermitteln, wie Munke sagte.

Hingucker und Dinge zum Schmunzeln

Die technischen Bildungseinrichtungen existierten nicht unabhängig von den politischen Systemen, sie wurden von ihnen in unterschiedlicher Art und Weise geprägt, ideologisch beeinflusst und wirkten wiederum auf sie zurück. Zum Thema Ingenieur(hoch)schulen in der DDR wird gezeigt, dass sowohl die Neueinrichtung bzw. Weiterführung von Ingenieurschulen seit Anfang der 1950er Jahre als auch besonders deren teilweise Umwandlung in Ingenieurhochschulen nach der dritten Hochschulreform von 1968/69 explizit der Herausbildung einer „sozialistischen Intelligenz“ dienten.

Nicht alle Objekte, die präsentiert werden, sind zugegebenermaßen ein Hingucker, aber durchaus interessant. Nicht nur Chauvis werden grinsen, wenn ihr Blick auf die von Arthur Kirchhof 1897 herausgegebene Publikation „Die akademische Frau. Gutachten hervorragender Universitätsprofessoren, Lehrer und Schriftsteller über die Befähigung der Frau zum wissenschaftlichen Studium und Berufe“ fällt.

Ingenieurberufe waren und sind Männerdomäne. Der Frauenanteil lag auch in der DDR der 1960er Jahre noch bei weniger als zehn Prozent. Quelle: C. Ruf

Dass Frauen, mal in Spurenelementen, mal deutlicher, in den Vorlesungen saßen, um sich zum Ingenieur ausbilden zu lassen, machen Grafiken deutlich. Zu lesen ist auch, dass erst 1907 Frauen den Männern in puncto Studium weitgehend gleichgestellt wurden, ihr Anteil jedoch bis in die 1960er hinein bei durchschnittlich unter zehn Prozent lag.

Blick in die Schatzkammer

Apart sind dann zahlreiche Objekte in der Schatzkammer. Hier hatte Jana Kocourek, Abteilungsleiterin Handschriften, Alte Drucke, Landeskunde an der SLUB, die Qual der Wahl. Ein Schwerpunkt liegt auf Zeugnissen, welche die Bedeutung des Bergbaus für Sachsen belegen. In einer Vitrine liegt eine Art Rolle, Teil einer insgesamt 13 Meter langen und kolorierten Routenrolle von 1575, auf der Tag für Tage jede Station vermerkt ist, an der Kurfürst August bei seiner Reise „von Regenspurg nach Augustusburgk“ einen (Übernachtungs-)Stopp einlegte.

Absolutes Highlight: Erstmals wird nach einer aufwendigen Restaurierung der mit 125 Wappen und 18 Bildnissen besetzte Prachtstammbaum des Hauses Wettin aus dem Jahr 1563 präsentiert. Der Stammbaum zeigt laut Kocourek auf Pergament die Ahnenreihe der Wettiner, beginnend beim fiktiven Stammvater Sighard des 7. Jahrhunderts und bis in die 25. Generation, bis hin zu Kurfürst August, wobei der Stammbaum durchaus „albertinisiert“ wurde.

Der Wettiner Stammbaum zur neuen Ausstellung in der SLUB Dresden hat noch etliche Falten. Quelle: SLUB Dresden/Henrik Ahlers

Die Restaurierung war laut Kocourek eine einzige Abfolge von Entfalten und Glätten. Nun wird der Stammbaum nie wieder zusammengefaltet werden, sondern hängt so wie er jetzt ist, im Depot, um zu besonderen Gelegenheiten wie dieser kleinen, aber feinen Ausstellung präsentiert zu werden.

bis 20. Januar 2021, Mo bis Fr 10 bis 18 Uhr, der Eintritt ist frei

www. slub-dresden.de

Von Christian Ruf