Dresden

Erst fliegen die Funken, dann kracht’s. Mit viel Getöse stürzt ein stählernes Bauteil nach dem anderen zu Boden, verschwindet so Schritt für Schritt ein Stück Eisenbahngeschichte. Derzeit wird die letzte verbliebene historische Bahnbrücke am S-Bahnhaltepunkt Dresden-Plauen abgerissen.

Nach verschiedenen, aufwendigen Vorarbeiten hatte im Sommer die heiße Phase der Sanierung des Gleisabschnitts zwischen Bahndepot Altstadt und dem Haltepunkt in Plauen begonnen. Bis Ende 2022 will die Deutsche Bahn in Dresden-Plauen dort den eineinhalb Kilometer langen Schienenstrang erneuern, inklusive der allesamt schrottreifen Brücken am S-Bahnhof sowie über die Bienertstraße und Würzburger Straße.

Darüber hinaus werden die Oberleitung und Sicherungstechnik erneuert. Außerdem wird die fast einhundert Jahre alte und ebenfalls marode S-Bahnstation weggerissen und neu errichtet.

Die Brücken in Altplauen waren bereits derart hinüber, dass die Bahn einige davon schon vor zwei Jahren gegen Interimsquerungen tauschen musste, weil sonst keine Züge mehr in diesem Bereich der Sachsen-Franken-Magistrale hätte fahren dürfen. Im Zuge des Ausbaus der Bahnstrecke werden die Gleise einige Meter nach Westen verschoben, rückt die Trasse somit etwas in Richtung Löbtau. Auch der neue S-Bahnhof, dessen Gleise künftig auch über einen Fahrstuhl zu erreichen sein werden, wandert etwas näher an die Bienertmühle heran.

Von Sebastian Kositz