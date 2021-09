Dresden

Weniger Auto, mehr Schiene, diese Notwendigkeit will inzwischen sogar Deutschlands Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) erkannt haben. Bis 2030, so seine Ankündigung, wollen die Verantwortlichen die Fahrgastzahlen in Nahverkehrs- und Fernzügen verdoppeln. Heere Absichten, sagen die Mitglieder des Verkehrsclubs Deutschland (VCD) in Dresden, zweifeln aber daran, dass sich diese Ziele in Ostsachsen nach Stand der aktuellen Bemühungen auch nur im Ansatz erreichen lassen.

Deshalb hat sich der VCD Gedanken gemacht und in Kooperation mit dem in Dresden ansässigen Institut für Regional- und Fernverkehrsplanung (iRFP) jetzt ein ei­genes Konzept für den Schienenpersonennahverkehr in und um Dresden ausgearbeitet.

Die Kritik: Bisherige Pläne und Vorhaben reichen nicht

Ein wichtiger Baustein für die Pläne des Verkehrsministers ist der sogenannte Deutschlandtakt. Ein Konzept, das einen deutschlandweit ineinandergreifenden Fahrplan vorsieht, inklusive der dazu nötigen Maßnahmen in der Infrastruktur. „Jede Region in Deutschland hatte dazu Gelegenheit, eigene Projekte anzumelden, die dann in das Gesamtkonzept eingehen“, sagt Richard Emmermacher vom VCD Landesverband Elbe-Saale.

Aus seiner Sicht ist das in Dresden aber nur unzureichend passiert: „Da ist nicht einmal die Reaktivierung der Bahnstrecke von Meißen nach Döbeln mit drin.“ Was im Dresdner Norden gemeldet wurde – etwa der Halbstundentakt nach Kamenz und Ottendorf-Okrilla und nach Riesa –, sei viel zu wenig, um Gelder für größere und für die Verkehrswende nötige Investitionen vom Bund zu sichern. „Wir rufen den Freistaat und die Zweckverbände dazu auf, lauter zu sein“, sagt Clemens Kahrs, Vorstand des VCD-Landesverbandes Elbe-Saale. Mit dem jetzt vorgelegten Konzept will der Verkehrsclub die Verantwortlichen wachrütteln.

Die Idee: Mehr Angebot bei minimalen baulichen Aufwand

Der Entwurf sieht mehr Linien und einen deutlich engeren Takt vor. Riesige Investitionen seien dafür aber kaum bis gar nicht nötig: „Wir haben geschaut, was geht mit der vorhandenen Infrastruktur“, erklärt Richard Emmermacher. Viele Verbindungen seien sogar kurzfristig machbar. Bei baulichen Dingen, so sagt Dirk Bräuer vom iRFP, sei es „sehr viel Kleines“. Zusätzliche Weichen oder sogenannte Blockverdichtungen, also mehr Signale auf einem Streckenabschnitt, damit darauf mehr Züge fahren können. Eine entsprechende Liste der Maßnahmen haben VCD und iRFP ausgearbeitet und auf die VCD-Webseite gestellt. Wichtig sei gewesen, das bestmögliche aus dem vorhandenen Schienennetz herauszuholen und „nicht einfach ein Netz aus dem Wolkenkuckucksheim zusammenzubasteln“.

Das Vorgehen: Ganzes Liniennetz durchsimuliert

Mit dem Know-how und den technischen Möglichkeiten konnte der Entwurf professionell geplant werden. „Wir haben das Netz komplett durchsimuliert. An den Fahrzeiten ist nichts geraten oder geschätzt“, sagt Dirk Bräuer. Dabei schauten er und seine Mitstreiter auch genau hin, welche Fahrzeuge zur Verfügung stehen. Auf den nicht elektrifizierten Streckenabschnitten sehen die Experten bereits Akkutriebzüge vor – was gegenwärtig vom Verkehrsverbund Oberelbe (VVO)neben Wasserstoffzügen als Alternative zu den heutigen Dieseltriebwagen bereits untersucht wird. Und: Auch die zwischenzeitlich wieder ins Wanken geratene El­ektrifizierung der Strecke nach Görlitz wird mit unterstellt.

Die neuen Linien: Zehn statt wie bisher nur drei S-Bahnlinien

Der Blick auf die vom VCD vorgelegte Karte zeigt: Das bisherige S-Bahnnetz mit den drei Linien würde deutlich erweitert werden. Dazu zählen die vom Verkehrsverbund bereits angedachten neuen S-Bahn-Linien nach Riesa, Elsterwerda (über Cossebaude), Königsbrück und Kamenz (und von dort weiter bis Senftenberg/Hoyerswerda). Hinzu kommen aber auch S-Bahnlinien nach Bautzen und eine S 11, welche die S 1 zwischen Meißen und Pirna verstärkt und dort über die Elbe nach Pirna-Copitz hinüber fährt, um den rechtselbischen Teil der Stadt besser anzubinden. „Hier wäre mit der Elektrifizierung des Abschnitts der wohl größte bauliche Eingriff nötig“, sagt Richard Emmermacher. Die S 1 – schon jetzt das Rückgrat des Dresdner S-Bahnnetzes – soll indes sogar bis Decín verlängert werden.

Spannend ist auch der Blick auf die S 5. Die rollt von Königsbrück über Dresden-Mitte, lässt den Hauptbahnhof links liegen und fährt direkt über Dresden-Plauen nach Freital. „Damit entsteht für die Fahrgäste aus Tharandt und Freital eine schnellere, umsteigefreie Verbindung auf die Neustädter Seite und zu den großen Arbeitgebern im Dresdner Norden“, erklärt Richard Emmermacher vom VCD.

Schneller am Ziel Die Macher der Studie haben ausgerechnet, auf welchen Verbindungen Fahrgäste mit dem neuen Netz Zeit einsparen könnten (Auswahl): Freital-Deuben <> DD NeustadtReisezeit: 14 statt 24 Minuten Tharandt <> Dresden MitteReisezeit: 17 statt 30 Minuten Glashütte <> DD HauptbahnhofReisezeit: 30 statt 43 Minuten Döbeln <> DD HauptbahnhofReisezeit: 66 statt 106 Minuten Hoyerswerda <> DD HauptbahnhofReisezeit: 71 statt 89 Minuten Sebnitz <> DD HauptbahnhofReisezeit: 53 statt 70 Minuten Königsbrück <> DD HauptbahnhofReisezeit: 48 statt 59 Minuten Bautzen <> DD HauptbahnhofReisezeit: 43 statt 47 Minuten

Darüber hinaus plant der VCD ei­nen durchgehenden Regionalexpress von Altenberg über Dresden und Meißen nach Döbeln. So entstünde eine umstiegsfreie Verbindung aus der Dresdner Neustadt ins Osterzgebirge. Die Nationalparkbahn – die Züge rollen von Decín über Bad Schandau und Sebnitz nach Rumburk – könnten künftig weiter über Ebersbach bis Löbau fahren. „Die Gleise dort sind einsatzbereit“, sagt Clemens Kahrs.

Der Takt: Fast überall mindestens alle halbe Stunde ein Zug

Doch nicht nur die Zahl der Linien, auch die Taktung in den Fahrplänen will der VCD deutlich erhöhen. Auf den S-Bahnlinien ist überwiegend ein Halbstundentakt angedacht. Zwischen Dresden und Pirna würde sich durch die Bündelung der Linien sogar faktisch ein Siebeneinhalb-Minuten-Takt ergeben. Die Bündelung zweier Linien ins Osterzgebirge hieße zudem für Glashütte ein halbstündliches Angebot. Der traditionsreiche Uhren-Standort beschäftigt viele Fachkräfte, die in Dresden wohnen. Züge und Busse sind oft gerammelt voll, die Stadt leidet zudem an einem Parkchaos. Neben dem Einsatz von Akkutriebzügen sei dazu aber zusätzlich ein Kreuzungsgleis in Burkhartswalde-Maxen nötig.

Die Gretchenfrage: Wer soll das alles bezahlen?

Keine konkreten Antworten liefert das Konzept des VCD auf die Finanzierung des Plans. Was die notwendigen Investitionen in die Infrastruktur betrifft, so verweist Richard Emmermacher auf die kleineren Maßnahmen, die wenig kosten und für die auch die Hürden bei der Planung überschaubar bleiben. „Da geht es meist um die Einrichtung eines Kreuzungsgleises oder den Einbau von zusätzlichen Weichenverbindungen. Das sind keine großen Investitionen und die kommen quasi aus der Portokasse.“

Die Anschaffung neuer und zusätzlicher Fahrzeuge und vor allem deren Betrieb kostet allerdings jährlich große Millionenbeträge. Hier sieht der VCD vor allem die Politik auf Landes- und Bundesebene gefragt. „Das ist hier wie beim Mikado, nur andersherum. Wir wollen an den Stäbchen rütteln, damit sich etwas bewegt“, sagt Clemens Kahrs.

Der VCD geht davon aus, dass ei­ne neue Bundesregierung deutlich mehr in die Schiene investieren wird. „Wenn keine gescheiten Konzepte vorliegen und dafür aus der Region geworben wird, wird es auch keine zusätzlichen Ausbau- und Betriebsmittel geben. In diese Kerbe wollen wir schlagen“, sagt Richard Emmermacher.

Internet elbe-saale.vcd.org (das ganze Konzept findet sich unter der Rubrik Sachsen > Ortsgruppe Dresden)

Von Sebastian Kositz