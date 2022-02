Dresden

Der Verkehrsverbund Oberelbe (VVO) treibt seine Pläne für das neue Dresdner S-Bahn-Netz voran – und stellt dafür nun weitere Weichen. Soeben hat unter der Federführung des VVO das europaweite Verfahren für die Vergabe der Bahnstrecken von Dresden nach Cottbus, Elsterwerda, Hoyerswerda und Leipzig ab 2026 begonnen. Die Ausschreibung sieht unter anderem dichtere Takte in Richtung Elsterwerda und Riesa vor. Die sind wiederum Voraussetzung für die neuen S-Bahn-Linien 5 und 6.

Ende 2026 laufen die aktuellen Verträge für den „Saxonia-Express“ zwischen Dresden und Leipzig sowie für das Netz „Elbe-Elster“ aus. Die Strecken werden nun erstmals in einem Paket ausgeschrieben, damit diese künftig von einem Betreiber bedient werden können. Für das Unternehmen, das am Ende den Zuschlag erhält, bedeutet ein größeres Netz größere Synergien – etwa, weil die Umläufe der Fahrzeuge optimaler geplant werden können. Als Partner an der Ausschreibung beteiligt sind neben dem VVO auch das Land Brandenburg und der Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL).

Dresdner Südwesten erhält Anschluss ans S-Bahn-Netz

Das neue Elektronetz Oberelbe umfasst „jährlich mindestens 3,91 Millionen Zugkilometer“, erklärt VVO-Chef und Bautzens Landrat Michael Harig (CDU). Im Zuge der Ausschreibung werde die Anbindung von Großenhain und Elsterwerda nach Dresden verbessert, kündigt der Verbund an: Die bisherige Regionalbahn RB 31 wird zur neuen S 6 aufgewertet, welche dann stündlich an allen Wochentagen Elsterwerda an den Großraum Dresden anbindet und weiterhin in Elsterwerda-Biehla die Anschlüsse zum Regionalverkehr unter anderem in Richtung Bad Liebenwerda und Falkenberg (Elster) herstellt. Zugleich werden mit der S 6 auch die linkselbischen Stationen Friedrichstadt, Cotta, Kemnitz, Stetzsch, Cossebaude und Niederwartha ins S-Bahn-Netz eingebunden.

Darüber hinaus plant der Verkehrsverbund eine neue S-Bahn-Linie 5 von Dresden nach Riesa. Die neue Linie würde in den Hauptverkehrszeiten den Fahrplan zwischen den beiden Städten (neben dem Regionalexpress nach Leipzig) sowie auf der Achse zwischen Dresden, Cossebaude und Coswig auf 30 Minuten verdichten. Allerdings steht dieses Angebot unter Vorbehalt.

Linie S­ 5 unter Vorbehalt

Denn um den Takt zu verdichten, braucht der Verbund deutlich mehr Geld. Konkrete Zusagen dafür aus dem sächsischen Verkehrsministerium gibt es bisher nicht. Um diese Angebotsverbesserungen dauerhaft finanzieren zu können, setze der Verkehrsverbund eigenen Angaben nach nun „auf die, im Rahmen des Klimapaketes, erhöhten Bundesmittel für den Eisenbahnverkehr, von denen auch Sachsen profitiert“. Sollte es allerdings keine zusätzlichen Mittel geben, wäre auch die S-Bahn-Linie 5 obsolet.

Das bisherige stündliche Angebot zwischen den Städten an Elbe, Spree und Schwarzer Elster bleibe indes erhalten: Die Regionalexpress-Linien RE 15 von Dresden nach Hoyerswerda und RE 18 von Dresden nach Cottbus werden auch in Zukunft jeweils im Zwei-Stunden-Takt fahren. Entscheidende Verbesserungen soll es ab 2026 für Reisende in Richtung Leipzig geben. Weil die bisher eingesetzten Fahrzeuge nicht mehr genug Platz bieten und auch nicht beliebig verlängert werden können, werden in der jetzt gestarteten Ausschreibung Doppelstockzüge gefordert. Somit soll die Kapazität erhöht werden.

Vertrag gilt bis 2040

Der neue Vertrag fürs Elektronetz Oberelbe soll bis 2040 laufen. Bisher gewohnte Standards werde es auch in Zukunft geben, verspricht der Verkehrsverbund. Dazu zählen Zugbegleiter in allen Zügen sowie im Gebiet des VVO die Kundengarantien. Die Zugbegleiter und Lokführer des jetzigen Betreibers – das ist die Deutsche Bahn – müssen durch einen möglichen neuen Anbieter übernommen werden. Die Bahngesellschaften haben Zeit bis zum Juli, um ihre Angebote einzureichen.

Bisher bestand das Dresdner S-Bahn-Netz aus drei Linien, im Dezember war mit der S 8 nach Kamenz eine vierte hinzugekommen. Neben den beiden Linien 5 und 6 plant der Verkehrsverbund auch eine Linie S 7 nach Königsbrück, die ebenfalls Mitte des Jahrzehnts nach dem für die kommenden Jahre avisierten Ausbau der Bahnstrecke in Betrieb gehen könnte. Ähnlich wie bei der S 5 fehlt allerdings auch hier noch die finanzielle Untersetzung.

Von Sebastian Kositz