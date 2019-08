Dresden

Mehr als 80 Bäume auf städtischer Flur sind nach gegenwärtiger Erkenntnis in Dresden der Rußrindenkrankheit zum Opfer gefallen. Diese wird durch einen Pilz verursacht. Bei diesem handelt es sich um einen Schwächeparasiten. Das heißt, dass er dann sein zerstörerisches Werk entfaltet, wenn der Baum zum Beispiel durch Wassermangel geschwächt ist.

Betroffen sind Ahornbäume, vornehmlich Bergahorn, sagt Jörg Lange, Abteilungsleiter im Amt für Stadtgrün. Die abgestorbenen Bäume befinden sich am Rand der Cockerwiese an der Lennéstraße, am Bahndamm Ammonstraße und im Leutewitzer Park und sollen nach und nach gefällt werden.

Arbeiter schützen sich besonders

Am Dienstag beginnen die Fällarbeiten an der Lennéstraße. Die Arbeiter, die die Bäume fällen, werden den Bereich absperren und sich selbst besonders schützen. „Entweder mit weißen Ganzkörper-Einmalanzügen oder mit abwaschbaren Anzügen. Zudem werden sie Handschuhe und Atemschutz tragen“, erläutert Anke Henke, im Amt für Stadtgrün für Baumpflege zuständig.

Der Grund für diese Vorsichtsmaßnahmen sind die Sporen des Pilzes, der Verursacher der Rußrindenkrankheit ist. Denn eingeatmete Sporen können bei Menschen allergische Reaktionen hervorrufen.

Allerdings seien vor allem Menschen gefährdet, die über längere Zeit einen intensiven Kontakt zu pilzverseuchtem Holz haben, sagt Jörg Lange. Gemeint sind damit Menschen, die das Holz von erkrankten Bäumen fällen, zerkleinern und verarbeiten. „Die Rußrindenkrankheit stellt keine akute Gefahr für Menschen dar“, beruhigt der Abteilungsleiter.

Holz wird nicht weiterverarbeitet, sondern thermisch entsorgt

Weil das Zerkleinern von Bäumen, die aufgrund der Rußrindenkrankheit abgestorben sind, große Mengen der Pilzsporen freisetze, werde „dringend davor gewarnt, abgestorbene Bergahorne als Brennholz zu verwenden“, heißt es auf der Internetseite der Deutschen Gartenamtsleiterkonferenz. Würden Sporen in hoher Konzentration über lange Zeit und wiederholt eingeatmet, könne dies eine Entzündung der Lungenbläschen auslösen, ist der Betriebsanweisung gemäß Biostoffverordnung vom Juli 2019 zu entnehmen.

„In Deutschland wird dieses Holz nicht weiterverarbeitet, sondern thermisch entsorgt“, betont Jörg Lange. Zudem werde das Holz beim Transport vom Fällort zur Entsorgungsstätte abgedeckt. „Das heißt, dass jeder einzelne Stamm in Folie gewickelt wird. Die Häckselschnitzel werden nicht, wie sonst üblich, in einen Hänger geblasen,sondern kommen von der Maschine unmittelbar in einen Sack“, konkretisiert Anke Henke.

Nachpflanzungen ungewiss

Die Rußrindenkrankheit stammt aus Nordamerika und wurde in Deutschland erstmals 2005 in Baden-Württemberg nachgewiesen. Ein Befall mache sich zunächst durch längliche Risse in der Rinde und Schleimfluss am Stamm bemerkbar, klärt die Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz auf ihrer Internetseite auf. „Dann verwelken die Blätter, fallen ab und in der Krone sterben Äste ab. Der Baum stirbt ab, oft innerhalb nur einer Vegetationsperiode, seine Rinde reißt auf und ein ausgedehnter, schwarzer, rußartiger Belag wird sichtbar.“

Bleibt die Frage, ob die Stadt für die abgestorbenen Ahorne andere Bäume nachpflanzt. „An der Cockerwiese erst mal nicht. Denn für dieses Gebiet stellt die Stadt gerade einen B-Plan auf, um das Gelände zu entwickeln. Da ist noch nicht klar, wo dann einmal Bäume stehen werden und wo nicht“, sagt Jörg Lange. Am Bahndamm sei der Baumaufwuchs ohnehin sehr dicht, so dass dort jetzt auch keine Nachpflanzungen erfolgen. Im Fall des Leutewitzer Parkes jedoch werden in Abstimmung mit Natur- und Denkmalschutz Nachpflanzungen geplant.

Von Catrin Steinbach