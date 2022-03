Dresden

Die Welt zählt den siebten Tag des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Für Irina Savciuc fühlt sich die Zeit wie ein einziger, nicht enden wollender Tag an. Ohne Pause. „Man kann nicht mehr abschalten“, sagt die 25-Jährige.

2014 kam Irina Savciuc zum Studieren aus der Ukraine nach Deutschland, lebte erst ein Jahr in Leipzig und zog dann nach Dresden. Dabei hatte sie auch eine Zusage von der Universität in Kiew. Doch dort ist es für seine Tochter zu gefährlich, habe der Vater schon damals befunden. Die aktuellen Bilder aus Kiew zeigen: Er hatte recht.

Essen, Schlafen, Arbeiten: Alles fällt schwer

Als Irina Savciuc die Tür zu ihrer Wohnung in der Dresdner Neustadt öffnet, trägt sie eine weiße, bestickte Leinenbluse. „Traditionell ukrainisch“, sagt die junge Frau und hebt die Arme hoch, sodass sich die weiten Ärmel aufmachen. Sie macht sich ein paar Nudeln warm, müsse noch etwas essen, bevor sie anfängt, über die Lage in ihrem Heimatland zu sprechen. Das Essen fällt ihr dieser Tage genauso schwer wie Schlafen, Arbeiten, das Führen von Beziehungen. Dinge, über die sie aktuell „gar keine Kontrolle“ habe, weil sie „nur im Informationsfluss“ sei.

Während die Ukrainerin aus einer Schüssel Nudeln löffelt, schaut sie alle paar Sekunden auf ihr Smartphone auf dem Tisch. Für Irina Savciuc begann der Krieg mit einem Anruf ihrer Mutter, 6.30 Uhr am vergangenen Donnerstag. Der erste Satz: „Bei uns hat der Krieg angefangen.“ Seitdem gibt das Smartphone keine Ruhe. Es sind Nachrichten von Freunden und Verwandten, Bekannten und weniger bekannten, aus Deutschland, der Ukraine, Russland, Frankreich, Tschechien. Parallel dazu der andauernde Nachrichtenhagel über die aktuellen Entwicklungen in der Heimat. Gestern, erzählt Irina Savciuc, schickte ihr Smartphone eine Benachrichtigung, dass sich ihre Bildschirmzeit seit vergangenen Donnerstag verdoppelt habe.

Das tägliche DNN-Update als Newsletter Die News aus Dresden, Sachsen, Deutschland und der Welt – von uns zusammengestellt täglich gegen 7 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Familie will trotz Kriegsgefahr in der Ukraine bleiben

Irina Savciuc ist in Czernowitz aufgewachsen, einer 250 000-Einwohner-Stadt im Westen der Ukraine, 30 Kilometer entfernt von der rumänischen Grenze. Während andere Grenzgebiete bereits in russischer Hand sind, ist die Lage hier noch vergleichsweise sicher. Von Entspannung kann aber keine Rede sein. „Vorgestern früh gab es Luftalarm“, berichtet Savciuc. „Es laufen russische Saboteure herum, die Häuserdächer als potenzielle Bombenziele markieren.“ Ihre Eltern und ihr zehnjähriger Bruder wollen trotzdem in Czernowitz bleiben und den Ukrainern helfen, die über die rumänische Grenze das Land verlassen wollen. „So etwas zu hören, ist natürlich schwer für mich“, sagt Irina Savciuc, die sich wünscht, ihre Familie wäre in Sicherheit.

Wie kann ich helfen? Seit Beginn des Krieges habe es keine Minute gegeben, in der sie sich nicht diese Frage gestellt habe. Dass sie in Dresden in Sicherheit ist, während Verwandte und Freunde unter russischem Beschuss sind, macht ihr zu schaffen. „Ich glaube, alle Ukrainer, die im Ausland wohnen, leiden nicht nur wegen der aktuellen Situation, sondern fühlen sich auch schuldig gegenüber ihren Freunden und Familien. Weil sie nicht direkt helfen können, ihren Liebsten die Wut und die Angst nicht nehmen können.“

„Wie erklärt man einem Kind, dass Krieg herrscht??

Irina Savciuc erinnert sich an ein weiteres Telefonat mit ihrer Mutter am Donnerstag, als sie nach ihrer Arbeit als Projektmanagerin bei einem sächsischen Medienunternehmen auf dem Weg zur Mahnwache auf dem Dresdner Neumarkt war, wo rund 1000 Menschen ihre Solidarität mit der Ukraine bekundeten. „Meine Mutter hat nur geweint“, erzählt Savciuc. Ihre Großmutter dagegen habe sie zum ersten Mal fluchen gehört. Die Schimpfwörter gelten Wladimir Putin, den anrückenden Soldaten, der gesamten Situation.

Und ihr kleiner Bruder? Er bekomme mit, was passiert. „Aber wie erklärt man einem Kind, dass Krieg herrscht? Wie erklärt man überhaupt das Konstrukt Krieg? Wie erklärt man, warum uns Menschen angreifen, die zum Teil dieselbe Sprache sprechen wie wir?“

Sorge vor „hochkochendem Rassismus gegen Russen“

Anders als ihr Bruder hat Irina als Kind noch Russisch gelernt. Sie hat viele Bekannte in dem Land, eine ihrer besten Freundinnen kommt aus Sankt Petersburg. Viele bekämen jetzt böse Nachrichten über Social Media, würden für das Handeln des Kremls verantwortlich gemacht. Savciuc sorgt sich vor einem „hochkochenden Rassismus gegenüber Russen“ und macht klar: Für Ukrainer, die sich als tolerante Demokraten sehen, kann so eine Art von Hetze nicht okay sein.

Doch neben Toleranz und Demokratie: Was bedeutet es für die 25-Jährige, Ukrainerin zu sein? „Herzlichkeit und Solidarität. Aber vor allem im richtigen Moment Kante zu zeigen.“ Ihre Landsleute hätten keine Angst, gewisse Dinge auszusprechen. Besonders, wenn es um Ungerechtigkeiten gehe. 2004 erlebte Irina Savciuc die Orangene Revolution, 2014 den Maidan-Protest, die anschließende Annexion der Krim und jetzt – aus der Ferne – die Invasion Russlands.

Seit ihrer Kindheit habe sie das Gefühl, ihr Land müsse sich gegen „Bösewichte“ verteidigen, gegen Dinge, die nicht fair ablaufen und undemokratisch. Bereits mit sieben Jahren sah Irina Savciuc, wie ihre Eltern nach Kiew zu Demonstrationen gefahren sind. Heute demonstriert sie selber, wie zuletzt am Sonntag auf dem Neumarkt, als Menschen wieder für den Frieden in der Ukraine einstanden, diesmal zu Tausenden.

„Tötung von Menschen muss aufhören“

Wenn die Welt nicht gerade in einer Pandemie steckt, besucht Irina Savciuc ihre Verwandten in Czernowitz mindestens zweimal im Jahr. Das letzte Mal kam die Familie zu Weihnachten und Silvester zusammen. Wann sie wieder dort sein wird? „Sicher nicht bald“, sagt die 25-Jährige. Doch darum gehe es ihr in diesen Tagen auch nicht. „Mir geht es darum, dass das Töten von Menschen aufhört. Auf beiden Seiten.“

Von Laura Catoni