„Ich bin satt“, sagt Tatjana Olifirenko. Mit glitzernder Maske sitzt die 48-Jährige an einem ihrer Restauranttische, die Schultern hängend, der Blick entnervt. Satt ist sie nicht vom russischen Essen, das sie ihren Gästen bei „Aljonuschka“ gegenüber der Kreuzkirche in Dresden anbietet. Sondern von den Anfeindungen, die sie seit Beginn des Ukrainekriegs erreichen.

Tatjana Olifirenko ist gebürtige Kasachin, lebt seit 20 Jahren in Dresden. „Ich bin hier zu Hause. Mein Opa kommt aus der Ukraine“, sagt sie, als wolle sie sich rechtfertigen vor den Wütenden, die seit Tagen bei ihr anrufen, aufkreuzen und schlechte Google-Bewertungen schreiben, die nichts mit Geschmack oder Preis-Leistungs-Verhältnis zu tun haben.

Landsmannschaft berichtet von „immer mehr Hilferufen“

Tatjana Olifirenko ist nicht die einzige in Dresden, die zur Zeit Probleme bekommt wegen ihres Bezugs zu Russland, dem Land, das seit über zwei Wochen Bomben auf die Ukraine wirft. „In den letzten Tagen erreichen uns immer mehr Hilferufe von Menschen, die aus Russland und den ehemaligen Ländern der Sowjetunion zu uns nach Deutschland gekommen sind und teils schon seit Jahrzehnten in Dresden leben“, heißt es von der hiesigen Ortsgruppe der „Landsmannschaft der Deutschen aus Russland“. Sie sieht sich als Interessenvertretung, Hilfsorganisation und Kulturverein von Russlanddeutschen. Die Betroffenen würden angepöbelt, als „Nazis“ bezeichnet oder für den Krieg in der Ukraine verantwortlich gemacht, erklärt die Vorsitzende Julia Herb.

„Ich traue mich kaum noch, in der Straßenbahn Russisch zu sprechen“

Zurück in Tatjana Olifirenkos Restaurant, wo bis vor Kurzem noch ein Plakat einer deutsch-russischen Zeitung im Fenster hing. Dann, erzählt die Köchin, stand eine Frau im Laden und sagte: „Wenn sie wollen, dass ihr Arsch sauber bleibt, hängen sie das ab und stattdessen eine ukrainische Speisekarte auf.“

Heute steht das Plakat zusammengerollt in der Ecke. In den Fenstern hängen stattdessen laminierte Zettel in DIN A4. Darauf in sieben Sprachen zu lesen: „Stoppt Mobbing! Wir sind für den Frieden!“ Viel gebracht hat das nicht. Erst am Donnerstagmorgen entdeckte die Gastronomin, dass der Schaukasten, in dem Hungrige eigentlich die „Aljonuschka“-Speisekarte lesen sollen, grün beschmiert wurde. Dazu kämen täglich Anrufe mit Beleidigungen, Anspielungen auf Putin und den Krieg in der Ukraine.

Die Hetze hat ihre Spuren hinterlassen. „Ich kann nicht richtig schlafen, nicht richtig arbeiten“, sagt Tatjana Olifirenko. „Man macht sich die ganze Zeit Gedanken.“ Ihrem Mitarbeiter Dias Dulat geht es ähnlich. Seit 2020 arbeitet er bei „Aljonuschka“, um sich während des Studiums, für das er aus Kasachstan nach Dresden gezogen ist, etwas dazuzuverdienen. „Ich traue mich kaum noch, in der Straßenbahn Russisch zu sprechen, aus Angst vor schiefen Blicken“, erzählt der 23-Jährige und beteuert: „Wir sind gegen den Krieg und leiden mit den Ukrainern mit.“

Angst vor Vandalismus: Restaurant entfernt Russlandsymbole

Wer in diesen Tagen mit Besitzern russischer Restaurants oder Geschäften in Dresden über die aktuelle Lage sprechen will, hat es nicht leicht. Viele legen sofort auf, sobald sie wissen, worum es geht. Andere erklären, dass sie nichts mit Politik zutun hätten. Die, die dranbleiben, klingen besorgt. Es könne nicht sein, dass der Ukrainekrieg sogar in den Schulen zum Thema werde, sobald ein Kind Russisch spricht, mahnt ein Mann, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will, genauso wie der Betreiber eines Pelmeni-Restaurants und eines russischen Lebensmittelgeschäfts in Dresden.

Weil er sich mit seinen Deutschkenntnissen nicht sicher genug fühlt, lässt er am Telefon seinen Sohn erzählen. „Anfeindungen gab es schon früher, aber jetzt hat sich die Lage zugespitzt“, sagt der junge Mann. Ihn und seine Familie habe es zwar noch nicht getroffen. Doch sie haben den Großteil der Russlandsymbole im Restaurant, Flaggen und Bilder entfernt. Um Vandalismus vorzubeugen und zu zeigen: „Wir haben mit der Lage in der Ukraine nichts zutun.“

Auch im deutsch-russischen Kulturinstitut Dresden ist man unruhig. Anliegen des seit 1993 bestehenden Vereins ist, den Dialog zwischen den deutschen und russischen Kulturräumen zu fördern. Der Verein hat etwa 100 Mitglieder und Vertreter in Dresden, Sankt Petersburg und Moskau.

„Wir beobachten eine Polarisierung zwischen pro-ukrainischen und pro-russischen Positionen, ähnlich wie wir es schon beim Armenien-Aserbaidschan-Konflikt erlebt haben“, berichtet Vitaliy Kolesnyk am Telefon. Die Situation sei „sehr ernst“, es gebe Anfeindungen gegenüber Ladenbesitzern, Arztpraxen, aber auch Privatpersonen, die bis zu Erpressungen reichten. Betroffene verweise das Institut an die Polizei, Rechtsanwälte oder ans russische Generalkonsulat in Leipzig. Gleichzeitig engagiere man sich für die ankommenden Flüchtlingen aus der Ukraine, beispielsweise mit Dolmetschen.

Polizei Dresden: Zwei Fälle von Anfeindungen bekannt

Von Erpressung, wie sie das deutsch-russische Kulturinstitut berichtet, ist bei der Polizei Dresden bislang nichts bekannt. Allerdings, erklärt Pressesprecher Marko Laske, könne es im Fall von Online-Anzeigen dauern, bis sie bekannt würden.

Stand Freitag hat die Polizeidirektion Dresden zwei Vorfälle registriert, die im Zusammenhang mit dem Ukrainekrieg stehen könnten. So hat ein Unbekannter einen Tag nach Russlands Invasion einen 24-jährigen Deutschen auf der Waldheimer Straße beleidigt und geschlagen, der einen Aufnäher mit der russischen Flagge trug.

Zudem wurde Anfang März ein russisches Lebensmittelgeschäft mit Anti-Putin-Parolen beschmiert. In beiden Fällen laufen die Ermittlungen. Daneben gingen die Beamten Anfeindungen in sozialen Netzwerken nach. Hierzu will die Pressestelle nichts Genaues sagen.

Victor Vincze: Sorge vor „vergiftetem Miteinander“

Victor Vincze vom Integrations- und Ausländerbeirat Dresden sorgt sich angesichts der aktuellen Lage vor einem „vergifteten Miteinander“ in der Stadt. Es scheine, so Vincze, als würden alle Russischsprechenden in „Kollektivhaftung“ genommen.

Dabei ist die Sprache weit über Russland hinaus verbreitet. In zahlreichen Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion gilt sie heute als Amtssprache. Auch Victor Vincze berichtet von Menschen, die angepöbelt oder gar bedroht werden und von Restaurantbesitzern, denen der Umsatz wegbricht, weil es aktuell nicht „angesagt“ sei, Russisch essen zu gehen.

Dass russisches Essen gerade nicht in Mode ist, legen auch die Erzählungen von Olga Kebernik nahe. Seit zwölf Jahren verkauft sie in der Neustädter Markthalle Wodka, russische Süßigkeiten und Tassen mit Matroschka-Motiv.

Ich habe Angst

Bis vor Kurzem waren auch T-Shirts mit Putin-Aufdruck zu sehen. „Die habe ich jetzt weggehangen“, sagt die Ladenbesitzerin und zeigt ein Video auf ihrem Smartphone. Zu sehen: Mehrere Menschen, die den Ladeneingang blockieren, darunter ein Mann mit Ukraine-Flagge über den Schultern. Zweimal habe die Verkäuferin schon solche Besuche erhalten. Dazu kämen Anrufer, die sie als „Putins Prostituierte“ bezeichneten und sie aufforderten, den Laden zu schließen.

„Ich habe Angst“, sagt Olga Kebernik. Dazu die Umsatzeinbußen. „Schon durch Corona war die Lage schlecht, jetzt ist es noch schlimmer geworden.“ Etwas Geld kommt an diesem Tag rein. Ein Mann kauft einen russischen Kuchen in grüner Verpackung. Als der Kunde seine Münzen auf den Kassentresen legt, beteuert er: „Bei uns gibt es keinen Faschismus, nur Süßes.“

Von Laura Catoni