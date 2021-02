Dresden

Nicht missionieren, sondern Lebenshilfe leisten, vor allem für Menschen, die keine Kirchenchristen sind. Darin sah Bernd Richter seine wichtigste Aufgabe als Pfarrer. Es so zu tun, dass die Leute nicht abschalten, war sein Maßstab. Am 1. Februar ist der evangelische Theologe, dessen Stimme die meisten aus dem Radio kennen dürften, mit 78 Jahren in Dresden gestorben, wie eine Sprecherin der Evangelisch-Lutherischen Landeskirche mitteilte.

Auf den Punkt kommen, ohne zu langweilen

Zehn Jahre lang, bis zu seinem Ruhestand 2007, organisierte er als Rundfunkbeauftragter die kirchlichen Sendungen im Radio und Fernsehen des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR). Und auch danach tauschte er sich bei MDR 1 Radio Sachsen in der wöchentlichen Zwei-Stunden-Sendung „Bernd Richter - Gespräche, die bewegen“ mit Hörern aus.

Sein morgendliches „Wort zum Tag“ formulierte er so, dass es auch seine Friseurin verstehen konnte, wie er einmal erzählte. Bei zweieinhalb Minuten Redezeit musste er auf den Punkt kommen, sich klar ausdrücken und nicht langweilen.

Mit Menschen zu sprechen, die selten oder nie in die Kirche gehen, hatte er Anfang der 1980er im gerade entstandenen Neubaugebiet auf dem Sonnenstein in Pirna gelernt. Als er von Tür zu Tür ging, klingelte und sich als neuer Pfarrer vorstellte. Nach seiner ersten Stelle in Dohna, danach 1972 an der Pirnaer Marienkirche, war er dort hingekommen.

„Die Kirche könnte mehr Humor vertragen“

In seiner Gemeinde sorgte er dafür, dass nicht Verbissenheit und Bierernst die Oberhand bekamen. Kirche sei für ihn ein Ort, wo man miteinander still sei, bete, trauere, aber auch fröhlich sein dürfe, sagte er einmal und meinte: „Sie könnte mehr Humor vertragen.“ Auf einem der Gemeindeabende entstanden Mitte der 70er Jahre „Die Sonnensteiner“, das erste und bislang einzige Kabarett in der evangelischen Kirche in Sachsen. Bis Mitte der 1980er Jahre spöttelte die Truppe bei hunderten Aufführungen über kirchliche Probleme und Eigenheiten.

„Der liebe Gott hat mir ein fröhliches Gemüt geschenkt“, pflegte er über sich zu sagen. Dabei ist seine Kindheit im Dresdner Stadtteil Hellerau, wo er 1942 auch geboren wurde, nicht ungetrübt gewesen. Sein Vater, Baumeister und Architekt, starb, als Bernd Richter sieben Jahre alt war.

Die Mutter, die ein Filialgeschäft von Pfunds Molkerei besaß, musste ihn und seine zwei Brüder allein großziehen. Die Christenlehre zu besuchen, gehörte dazu. In der Kirche habe er sich ein Stück zu Hause gefühlt, bekannte er. Ehe er in Leipzig Theologie studierte, hatte er den Alltag in der Produktion kennengelernt – als Werkzeugmacher beim VEB Pentacon in Dresden.

Bernd Richter hinterlässt seine Frau Jutta, eine Tochter, zwei Söhne und mehrere Enkel. Die Trauerfeier findet im engsten Familienkreis statt.

