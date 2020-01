Dresden: Das war 2019 in Zahlen

Dresden

2019 ist Geschichte, Zeit für einen Blick zurück. Die Stadtverwaltung Dresden hat dafür im Archiv gekramt und allerhand Zahlen zum vergangenen Jahr veröffentlicht. Wir haben eine Auswahl zusammengestellt.

OB Dirk Hilbert bei seinem Besuch in Brazzaville. Quelle: Anke Wagner

55 Tage war OB Dirk Hilbert ( FDP) für Dresden im Ausland unterwegs – in Tschechien, Bulgarien, Belgien, Vietnam, Österreich, Russland, Großbritannien und gleich zehn Tage in der Partnerstadt Brazzaville im Kongo.

Dresdner bekamen Glückwunschschreiben vom OBM

600.000 Euro mehr pro Jahr stehen seit 2019 in der Institutionellen Förderung und der Projektförderung für die freie Szene zur Verfügung. Damit hat die Stadt einen ersten Schritt auf dem Weg zur Umsetzung des Förderkonzeptes „Fair Dresden – Weiterentwicklung der Kommunalen Kulturförderung“ gemacht.

Hoch hinaus ging es mit dem Riesenrad am Postplatz. Quelle: Dietrich Flechtner

55 Meterhoch ist das Riesenrad „Wheel of Vision“ auf dem Postplatz. Das größte der vier Riesenräder, die das Bauaufsichtsamt der Stadt zu prüfen hatte, hat 43 Gondeln.

82 Dresdnerbekamen ein Glückwunschschreiben vom Oberbürgermeister, weil sie im vergangenen Jahr ihren 100. Geburtstag feierten oder sogar über 100 Jahre alt wurden. Rechnet man die Glückwünsche an Bürger der Stadt zum 80. und 90. Geburtstag hinzu, kommt man auf mehr als 6800 Jubilare, die Post vom Stadtoberhaupt erhielten.

Die Zentralbibliothek in Dresden erfreute sich großer Beliebtheit. Quelle: dpa

700. 000 Besucher nutzten das moderne Konzept der Zentralbibliothek. 1 .100.000 Kinderbuchentleihungen in den Städtischen Bibliotheken übertrafen erneut die bereits im Jahr 2018 erreichte Million. Als erste öffentliche Bibliothek in Sachsen, die an sieben Tagen die Woche geöffnet ist, ist im November 2019 die neue Stadtteilbibliothek Südvorstadt gestartet.

Rammstein-Konzert im Rudolf-Harbig-Stadion

400 neue Gebäudegenehmigte das Bauaufsichtsamt der Stadt, darunter mehr als 170 Eigenheime. Fünf Schulen wurden gegründet: die 148. Grundschule, das Gymnasium Dresden-Links-Elbisch-Ost (LEO), das Gymnasium Gorbitz sowie die Universitätsgrund- und -oberschule.

Mit einer einmaligen Bühnenshow rockte Rammstein auf ihrer Tournee das Rudolf-Harbig-Stadion Quelle: xcitepress

50 Meterüber das Stadiondach ragte die spektakulärste Großbühne des vergangenen Jahres beim Konzert der Rockband Rammstein im Rudolf-Harbig-Stadion. Sie hatte sogar einen eigenen Aufzug.

41 Millionen Zuschauer am Bildschirm

116 Seitenhatte das dickste Amtsblatt. Die Ausgabe 26/2019 machte den Bürgern der Stadt die Ergebnisse der Kommunalwahl bekannt. Am 26. Mai zur Europawahl sowie der Stadtrats-, Stadtbezirksbeirats- und Ortschaftswahl und am 1. September zur Landtagswahl waren in Dresden insgesamt 5723 Wahlhelfer im Einsatz.

Der Ski-Weltcup am Dresdner Elbufer. Quelle: Anja Schneider

41 MillionenZuschauerauf der ganzen Welt verfolgten das reichweitenstärkste Sportevent der Stadt – den FIS-Skiweltcup am Elbufer.

2800 Kilometer weit ging die weiteste Konzertreise eines Ensembles des Heinrich-Schütz-Konservatoriums nach Jerusalem. Der Anfahrtsweg von Orchesterleiter Josia Ngahata-Makoundou aus Brazzaville im Kongo war mit 6200 Kilometern sogar mehr als doppelt so lang.

