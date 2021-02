Dresden

Wenn Rudolf Mauersberger als „legendärer Kreuzkantor“ bezeichnet wird, dann wird mitunter vergessen, welchen Krisensituationen der am 22. Februar 1971 im Amt Verstorbene ausgesetzt war. Seine eigene Titulierung als „Kreuz- und Quer-Kantor“ spricht Bände. Als „bäuerlichen Dickschädel“ charakterisierte ihn der einheimische Musikkritiker Gottfried Schmiedel und der Berliner Strauss-Biograph Ernst Krause als „mittelgroßen Herrn mit kahlem Kopf und randlosem Kneifer, äußerlich fast ein sachlicher Beamtentyp, als Chorleiter jedoch von einer zwingenden Überzeugungskraft“.

Abgründe des 20. Jahrhunderts, aber auch lebensrettende Situationen

Mauersberger wurde 1889 im Erzgebirge geboren und erlebte einerseits die Abgründe des 20. Jahrhunderts, andererseits lebensrettende Situationen: Zu Kriegsbeginn 1914 wurden Wohnung und Kirche in Lyck/Ostpreußen (seiner ersten Stelle) zerstört, und im Februar 1945 befand er sich hautnah inmitten des brennenden Dresdens. Kurz davor hatte er in seiner Wohnung in Kreuzschulnähe an seinem Te Deum gearbeitet und vor dem Teil „Wenn sich Krieg wider mich erhebt“ die Bibelworte „Irret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten! Denn was der Mensch sät, das wird er ernten“ vertont. Das war nun also die „Ernte“ …

Nach Kantoraten in Aachen und Eisenach kam Mauersberger 1930 in die Elbestadt. Er gab dem Kreuzchor sein spezifisches Repertoire (Schütz bis Moderne) und hat ihn bis nach Amerika bekannt gemacht. Wobei er immer mehr erleben musste, wie sehr sein Amt zur Schnittstelle zwischen Kirche und Staat, Schule und Partei wurde. Seine Feststellung „den Politikern bin ich zu kirchlich und den Pastoren zu weltlich“ bringt das auf den Punkt.

Mitläufertum oder Kalkül? Es gibt von Mauersberger keine Äußerungen dazu

Er war historisch bedingt nicht an der Kreuzkirche, sondern an der Kreuzschule als Studienrat angestellt; vermutlich der Grund, mit zahlreichen Lehrerkollegen im Mai 1933 der NSDAP beizutreten. Mitläufertum oder Kalkül? Es gibt von ihm keine Äußerungen dazu, und Fred K. Priebergs umfassendes „Handbuch Deutscher Musiker 1933–1945“ liefert keine Anhaltspunkte für übertriebene Anbiederungen. Die Verleihung des Professorentitels 1937 wurde laut Zeitzeugen als Aufwertung der Kirchenmusik im religionsfeindlichen Staat gewertet. Mauersberger hielt seine Hände über Chor und Sänger, ja versuchte, den christlichen Glauben im Alltag wie im Repertoire dauerhaft zu bewahren.

Im Gegensatz zur Kreuzkirche war die Frauenkirche damals in der Hand „Deutscher Christen“. Um eine Zusammenarbeit mit ihnen in den Christvespern zu unterlaufen, ließ er das Weihnachtsevangelium von seinen Sängerknaben intonieren. Überhaupt hatte er seit 1936 die Präsenz des Kreuzchores in der Liturgie der Kreuzkirche sichtbar verstärkt. Außer den Tournee- und Ferienzeiten war der Chor ohnehin regelmäßig samstags in den Vespern und sonntags in den Gottesdiensten präsent. Noch 1938 kamen verstärkt Motetten des verfemten jüdischen Komponisten Günter Raphael in der Kreuzkirche zur Aufführung, mit Reprisen in den USA.

Regelmäßiges Singen in der Kirche

Es wäre eine Verkennung des diktatorischen NS-Systems, anzunehmen, der Kreuz- bzw. der Thomanerchor oder die Regensburger Domspatzen hätten sich von der „HJ“ und ihren Gliederungen fernhalten können. Vielmehr drohte das Damoklesschwert der Gleich- oder Ausschaltung. Der Kantor war also bestrebt, in einer separaten Formation den Einfluss beherrschbar zu machen. Trotz Ausrufung des „totalen Krieges“ 1944 bestand Mauersberger auf dem regelmäßigen Singen in der Kirche und studierte noch im Dezember des Jahres seinen „Weihnachtszyklus der Kruzianer“ für ausgewählte Zuhörer in der neogotischen Kreuzschul-Aula ein.

Ausgebombt, verließ er am 15. Februar 1945 die Stadt, verstört über die umgekommenen jungen Sänger und seine misslungenen Versuche, die Chorarbeit ins Erzgebirge zu verlagern. In der dortigen Abgeschiedenheit schrieb er sich vieles von der Seele, ohne zu wissen, wie es weiterginge. So entstand die Vertonung aus den Klageliedern Jeremiae „Wie liegt die Stadt so wüst“, die zu den wichtigsten Chorstücken der jüngeren Musikgeschichte gezählt wird.

Sein Requiem ist zu einem Standardwerk der Gedenkkultur in Deutschland geworden

Mauersberger koppelte 1955 den Trauerhymnus mit dem 1947/48 entstandenen „Dresdner Requiem“, verbunden mit der tiefen Glocke der Kreuzkirche, die mit dem gesamten Geläut den Krieg überstanden hat. Dieses Requiem ist zu einem Standardwerk der Gedenkkultur in Deutschland geworden, als geistlicher Reflex auf die Abgründe menschenfeindlicher Regime und als Totenmesse für die Kriegstoten. Obwohl Mauersberger eigentlich nur für seinen Chor komponierte, hat er eine Musik geschaffen, die seit Jahrzehnten in vielen deutschen Städten voller Ehrfurcht gepflegt wird. 1995 wohnte übrigens Bundespräsident Roman Herzog der traditionellen Aufführung des „Dresdner Requiems“ in der Kreuzkirche bei und verfasste das Geleitwort zur noch heute gültigen CD-Aufnahme des Kreuzchores unter Matthias Jung. Der Trauerhymnus erklang übrigens auch in einer Gedenkstunde des Deutschen Bundestages. Im Ausland wird Mauersberger mehr denn je wahrgenommen, wie eine jüngst verteidigte Dissertation in den USA zeigt.

Der Wiederaufbau des Kreuzchores in Dresden-Plauen war für alle Mitsänger entbehrungsreich und mühsam, aber voller Tatendrang (wie Peter Schreier berichtete), angetrieben vom Idealismus Mauersbergers in einer Zeit innerer Unausgeglichenheit und häufiger Gereiztheit.

Kruzianer halfen beim Enttrümmern und sangen Benefizkonzerte

Als das Kreuzchor-Alumnat im Februar 1947 in Dresden-Striesen eine dauerhafte Bleibe fand, war die Aussicht auf die Wiederbenutzung der ausgebrannten Kreuzkirche allerdings noch sehr gering. Auch hier gaben die Kruzianer ihr Bestes, halfen beim Enttrümmern und sangen Benefizkonzerte, wobei Mauersberger zum Motor der Entwicklung wurde. Dabei ließ er sich vom damaligen Superintendenten nicht entmutigen, der sich mit der Annenkirche zufriedengab und demonstrativ der schließlich erreichten Wiederweihe der Kreuzkirche am 13. Februar 1955 fernblieb. Auch stellte dieser sich gegen die Einrichtung der Heinrich-Schütz-Kapelle in der Kreuzkirche, die Mauersberger davon unbeeindruckt 1955 stiftete. Auf diese Weise wollte er neben Bach und der Moderne ein wichtiges Element der Kreuzchorarbeit unterstreichen: das Werk des prägenden kursächsischen Hofkapellmeisters als Mittel der Identifikation.

In den 1950/60er Jahren intensivierte Mauersberger die Zusammenarbeit mit der Dresdner Philharmonie und der Staatskapelle Dresden, ging mit dem Chor, soweit es die politischen Verhältnisse zuließen, auf Auslandstournee und produzierte regelmäßig für die DDR-Schallplattenfirma „Eterna“ in Kooperation mit der Deutsche Grammophon-Gesellschaft. So wurde die spezifische Klangkultur weltweit rezipierbar und sogar in akustischen Studien analysiert. Internationale Musik-Gesellschaften ernannten ihn zum Ehrenmitglied, eine ost- und eine westdeutsche Universität zum Ehrendoktor. Mehrere Festschriften erschienen in Berlin und Kassel.

Einer der bedeutendsten evangelischen Kirchenmusiker des 20. Jahrhunderts

Inmitten der „Diktatur des Proletariats“ verlief die Kreuzchorarbeit keineswegs reibungslos. Der alternde Kreuzkantor hatte Kämpfe auszustehen, erlitt Rückschläge, behielt aber stets den Glauben an sein Lebenswerk, den Dresdner Kreuzchor. Der frühere bayerische Landeskirchenmusikdirektor Friedrich Högner schrieb, Mauersberger sei nach Karl Straube der bedeutendste evangelische Kirchenmusiker des 20. Jahrhunderts gewesen – aus Dresdner Sicht ist dem nichts hinzuzufügen.

Von Matthias Herrmann