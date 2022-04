Rostschutz für Wohnmobile: Neubaupläne bei Elaskon Dresden

Dresden

Die alteingesessene Schmierstofffirma Elaskon nimmt dieses Jahr ein neues Projekt in Angriff: Den Neubau einer Konservierungshalle auf dem Gelände der jetzigen Service Station an der Lohrmannstraße in Reick. Hier sollen die Unterböden von Wohnmobilen, aber auch von Kleinbussen und Transportern komfortabler mit den firmeneigenen Korrosionsschutzmitteln konserviert werden.

Trend Wohnmobil: Angemessener Korrosionsschutz ist wichtig

Damit springt das Unternehmen auf einen Trend auf, denn über die Pandemie boomte der Wohnmobil- und Camper-Markt. Der Urlaub in solchen Wohnmobilen ebenso wie das sogenannte „Van Life“, bei dem größere Fahrzeuge zu Wohnmobilen umgebaut werden, sind in Mode. 2021 verzeichnete die europäische Caravaningindustrie ihr bisher erfolgreichstes Jahr, in dem der Rekordwert von 2020 noch einmal um knappe zehn Prozent überschritten und damit insgesamt 259 393 neue Freizeitfahrzeuge zugelassen wurden.

In der Elaskon Service Station auf dem Firmengelände in Dresden Reick treffen immer häufiger Anfragen von Wohnmobilisten ein, die ihre Fahrzeuge vorbeugend konservieren möchten, meldet die Firma. Wegen der zu niedrigen Decke war das in der aktuellen Werkstatt bisher nur eingeschränkt möglich. Die geplante Halle hat eine Deckenhöhe von mehr als sieben Metern, misst knappe 280 Quadratmeter und soll noch 2022 in Betrieb gehen. Rund 600 000 Euro will Elaskon insgesamt investieren.

Die Servicestation bei Elaskon in Dresden-Reick. Das Unternehmen wird auf seinem Firmengelände eine neue Konservierungshalle für größere Fahrzeuge bauen. Quelle: Dietrich Flechtner

Die neue Konservierungshalle wäre der bislang einzige zentrale Anlaufpunkt für dieses Anliegen im Umkreis Dresden. Hier sollen auch Fachkräfte von Subunternehmen aus ganz Deutschland zum Thema Rostschutz geschult werden.

Im Rahmen der diesjährigen Korrosionsschutztage vom 2. bis 4. Mai bietet der Leiter der Elaskon Servicestation, Jan Dünnebier, eine kostenlose Beratung zum Thema Korrosion und Unterbodenschutz an. „Beim Blick unter das Fahrzeug haben wir selbst bei Neuwagen kritische Stellen entdeckt, bei denen der Rost leichtes Spiel haben wird“, sagt Dünnebier. Werkseitig werde aus Kostengründen kaum auf Korrosionsschutz geachtet, sodass auch Neuwagen einer Behandlung bedürfen. Mit 800 bis 1200 Euro pro Behandlung müssen Kunden rechnen. Der ADAC empfiehlt die Hohlraumversieglung einmal jährlich.

Abgebrochene Russlandkontakte und Angst vor dem Gaslieferstopp

Elaskon verzeichnete im Jahr 2021 eine Umsatzsteigerung um 12 Prozent auf 33,2 Millionen Euro. Da überall die Preise steigen, sei es allerdings unabdingbar, dass auch der Umsatz wachse, gibt Tobias Schwald zu bedenken.

Nachdem Corona die Produktion einige Stabilität gekostet hat, folgt der Krieg in der Ukraine. Der Gaslieferstopp, der aktuell diskutiert wird, bereite dem Geschäftsführer Sorgen: „Wir haben vor vier Jahren vollständig auf Gas umgestellt, sind zu 100 Prozent abhängig davon.“ Der Gaspreis für die Produktionsanlage sei bereits um mehr als 100 000 Euro gestiegen – eine Erhöhung um 350 Prozent. Um zur Not gewappnet zu sein, hat die Firma einen Heizölbrenner angeschafft.

Die Exporte nach Russland und in die Ukraine, rund sechs Prozent des Exportvolumens, entfallen derzeit. „Den Kunden in Russland haben wir mitgeteilt, dass es von uns keine Ware gibt. Wir wollen Geschlossenheit zeigen, indem wir keine Geschäfte mit Russland machen“, erzählt Schwald. Die Kunden in Russland seien zwar sehr westlich orientiert, trauen sich jedoch nicht, sich regierungskritisch zu äußern. Sie zeigen kein Verständnis für den Vertragsbruch durch Elaskon – Schwald befürchtet, dass es schwierig wird, die Geschäftsbeziehungen nach dem hoffentlich bald beendeten Krieg wieder aufzunehmen. Im Gegenzug fehlen aus Russland Rohstoffe wie Mineralöle, die die Basis für die meisten Produkte der Firma sind – auch für den Drahtseilschmierstoff, Elaskons Ursprungsprodukt und laut Schwald ein „sehr stabiles Geschäft“.

Während auf der einen Seite von wichtigen Rohstofflieferanten nur begrenzte Kontingente kommen, wollen sich die Kunden bevorraten und bestellen größere Mengen. „Stand jetzt ist es uns gelungen, dass wir keinem Kunden absagen mussten“, beruhigt Schwald. Es würden weder ein Produktionsstopp noch Drosselungen drohen.

Terminezu Korrosionsschutztagen: Tel. 0351 2074 951

Von Linde Gläser