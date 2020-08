Rosen kauft Dresdner Softwareschmiede InQu

Dresden

Das Schweizer Inspektionstechnlogie-Unternehmen „Rosen“ hat die Dresdner Softwareschmiede „ InQu Solutions GmbH“ mit 20 Mitarbeitern übernommen. Das hat InQu-Sprecher Jan-Thomas Seidler mitgeteilt.

Zur Kaufsumme machte Seidler keine Angaben. Rosen plane aber, die Software-Entwicklung am Sudhausweg in Dresden weiter auszubauen und die Belegschaft zu vergrößern, versicherte er. Spezialisiert ist „ InQu“ auf „Manufacturing Execution Systems“ (MES). Das sind Produktionsplanungs- und Qualitätssicherungs-Programme, die in Industriebetrieben für eine höhere Produktivität sorgen sollen. Ein Forschungspartner ist dabei laut Seidler die TU Dresden. Im Einsatz seien die MES-Lösungen aus Sachsen in 25 Ländern weltweit.

Anzeige

Rund 25 Jahre lang hatte das Dresdner Team diese Software-Pakete in Eigenregie entwickelt, ab 2004 unter der Firmierung „ InQu Informatics GmbH“. Im Mai 2020 verkaufte Geschäftsführer Peter Pauls jedoch alle Vermögenswerte an die extra dafür gegründete „ InQu Solutions GmbH“ – eine Tochtergesellschaft der Rosen-Gruppe. Sie soll nun die InQu-Programme weiterentwickeln. Diese Anbindung eröffne die Chance, „die Vision eines hochmodernen und integriert arbeitenden MES ( Manufacturing Execution System) im Zeitalter von Industrie 4.0, Smart Factory und Künstliche Intelligenz weiter zu entwickeln und auszubauen“, hieß es von InQu.

Von Heiko Weckbrodt