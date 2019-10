Robotron-Kantine wird Leitprojekt für die Kulturhauptstadt-Bewerbung Dresdens

Dresden

Die Robotron-Kantine, ein unscheinbarer Flachbau am Hygiene Museum, soll zum Leitprojekt der Kulturhauptstadtbewerbung werden. Das hat der Stadtrat beschlossen, und jetzt sind die Bürger gefragt: Am Freitag, dem 8. November lädt die Landeshauptstadt zum Bürgerdialog über die Entwicklung des Gebäudes ein. Die Veranstaltung im Hygiene-Museum beginnt um 18 Uhr.

Zwischen 1969 und 1972 wurde die Kantine des VEB Robotron gebaut. Bis 1990 war der Flachbau Betriebskantine, danach Veranstaltungsort, Probebühne und Lagerraum. Seit Ende 2016 steht das Gebäude leer. Zwischenzeitlich schwebte die Abrissbirne über der Robotron-Kantine, der Abriss war bereits genehmigt.

2,1 Millionen Euro kostet allein der Kauf

Doch die damalige rot-grün-rote Stadtratsmehrheit stoppte den fahrenden Zug. Obwohl Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen ( Bündnis 90/Die Grünen) Pläne für eine Erweiterung des Blüherparks auf der entsiegelten Fläche vorgelegt hatte. Die Kantine versprüht weiter ihren rauen Charme, inzwischen haben Vereine und Initiativen erste Nutzungsideen erarbeitet.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert ( FDP) wird den Bürgerdialog eröffnen und einen Einblick in die Idee des Kulturhauptstadt-Leitprojektes geben. Dann sollen Experten für Baukultur und Stadtentwicklung die Rahmenbedingungen erläutern, ehe die Dresdnerinnen und Dresdner an mehreren Tischen in kleinen Gruppen ihre Vorschläge einbringen können. Wobei nach etwa 20 Minuten die Karten neu gemischt und die Tische neu besetzt werden.

Die gesammelten Erkenntnisse sollen in das Nutzungs- und Betreiberkonzept einfließen, das vom städtischen Amt für Hochbau gemeinsam mit Alexander Poetzsch Architekten und der Henkel Projekmanagement GmbH erarbeitet wird.

Die Robtron-Kantine wird eine Menge Geld kosten: 2,1 Millionen Euro sind für Erwerb des Gebäudes plus Grund und Boden vorgesehen. Für die Sanierung wird ein Betrag um die zehn Millionen Euro fällig.

Die Stadt bittet Interessenten, sich bis zum 7. November unter www.dresden.de/robotron anzumelden.

Von Thomas Baumann-Hartwig