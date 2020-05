Warum die Robotron-Kantine in Dresden auf Eis liegt

Dresden

Wie weiter mit der Robotron-Kantine? Aktuell ruhen die Gespräche zwischen dem Projektentwickler Gerchgroup AG und der Landeshauptstadt Dresden, teilte Stadtsprecher Kai Schulz auf Anfrage der DNN mit. Die Landeshauptstadt habe dem neuen Eigentümer der Robotron-Kantine einen auf die aktuellen Bedingungen angepassten Kaufvertragsentwurf geschickt. „Die Gespräche zum Erwerb wurden durch die Gerchgroup jedoch mit Verweis auf die zunächst zu klärenden Fragen bezüglich der Entwicklung der erworbenen Wohnbauflächen vertagt.“

Der Projektentwickler aus Düsseldorf hatte im Dezember 2019 das Vorhaben „Quartiere am Blüherpark“ vom Kasseler Projektentwickler Immovation gekauft, der bereits erste Gebäude auf dem Robotron-Areal hatte abreißen lassen.

Preis von 2,1 Millionen Euro ausgehandelt

Mit dem Kauf des Projekts ist die Gerchgroup auch Eigentümer der Robotron-Kantine geworden, die die Stadt kaufen und in ein kulturelles Zentrum umwandeln will. „Im Moment laufen die Gespräche zur Bewertung des Grundstücks“, so Schulz. Mit der Immovation AG war ein Preis von 2,1 Millionen Euro ausgehandelt worden.

Neben dem Kaufpreis würden auch die Kosten für Instandsetzung und Umsetzung des durch den Stadtrat noch zu bestätigenden Nutzungskonzeptes anfallen. „Dieses Konzept wird dem Stadtrat in Kürze im Rahmen einer Informationsvorlage vorgestellt“, kündigte Schulz an. Für die Sanierung des maroden Flachbaus wird ein Betrag um die zehn Millionen Euro fällig.

„Auch ein Abbruch wäre zulässig“

Sollte der Kauf nicht zustande kommen, wären eine Sanierung, ein maßstäblicher Umbau und eine neue Nutzung als multifunktionales Gebäude möglich – beantragt durch den jeweiligen Eigentümer, so Schulz. „Auch ein Abbruch wäre zulässig.“ 2017 erteilte die Stadtverwaltung der Immovation eine Abrissgenehmigung für die Robotron-Kantine, doch die Politik stoppte die Abrissbirne. Im Juli 2019 stimmte der Stadtrat für den Kauf der Robotron-Kantine. Aber das war vor dem Scheitern der Kulturhauptstadtbewerbung und vor Corona.

Kritik am geplanten Erhalt es Gebäudes gab es immer. In der Coronakrise wird sie wieder lauter: Die AfD-Fraktion will beantragen, den Beschluss zum Kauf der Kantine aufzuheben. „Zuerst kommen Kitas, Schulen, Brücken, Straßen und Radwege. Wenn dann noch etwas übrig ist, kann man über das Vorhaben sprechen“, findet Susanne Dagen (Freie Wähler).

Von Thomas Baumann-Hartwig