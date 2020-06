Dresden

Damit Wandelbots international wachsen und seine neuen Anlern-Stifte für Roboter rascher im Markt platzieren kann, investieren die britische Beteiligungsgesellschaft 83North, die Mi­crosoft-Tochter M12 und weitere Risikokapitalisten rund 26 Millionen Euro in das Dresdner Robotik-Unternehmen. Das haben Wandelbots und 83North am Dienstag mitgeteilt.

Programmierung ohne Computerprogrammzeilen

Studenten der Technischen Universität Dresden hatten Wandelbots 2017 gegründet, um die Programmierung von Industrierobotern drastisch zu vereinfachen: Sie entwickelten interdisziplinär zunächst eine Sensorjacke und dann den Spezialstift „ Trace Pen“. Damit können Menschen ihren stählernen Kollegen neue Arbeitsschritte durch Arm- und Handbewegungen vormachen und sie so automatisch anlernen – ohne dafür auch nur eine einzige Computerprogrammzeile zu schreiben.

Wandelbots-Chef Christian Piechnick will mit diesen und weiteren geplanten Produkten die gesamte Roboterindustrie revolutionieren: Wenn Roboter so viel schneller, einfacher und billiger als bisher in Fabriken angelernt werden können, dann werden sie künftig viel breiter auch in kleinen Firmen eingesetzt, ist er überzeugt. „Roboter können nun innerhalb weniger Minuten neue Fähigkeiten erlernen, indem sie mit unglaublicher Präzision und Genauigkeit von Beispielen qualifizierter menschlicher Bediener lernen.“

Partner wie VW , BMW und Infineon gewonnen

An das bahnbrechende Potenzial der Dresdner Technologie glaubt auch Gil Goren von 83North: „Während wir in eine neue Ära der Robotik und Automatisierung eintreten, revolutioniert Wandelbots diese Industrie und spielt eine führende Rolle bei der Neugestaltung der Fertigung. Wir glauben an das Team von Wandelbots, das bei dieser Umgestaltung eine führende Rolle spielen wird.“

Wandelbots hat inzwischen VW, BMW, Infineon und andere Industriepartner für seine Anlerntechniken gewonnen. Das nun eingesammelte Geld aus der neuen Finanzierungsrunde wollen die Wandelbots-Ingenieure einsetzen, um die Markteinführung ihres „ Trace Pen“ zu beschleunigen und um international zu expandieren. Das Dresdner Unternehmen habe zuletzt ei­nen Nachfrageschub von internationalen Käufern erlebt „aufgrund der Covid-19-Pandemie, bei der industrielle Lieferketten zusammenbrachen und ein zunehmender Trend zur Verlagerung von Schlüsselprozessen, die zuvor im Ausland durchgeführt wurden, zu beobachten war“, berichtet Wandelbots.

Bei Industrierobotern wollen die Dresdner allerdings nicht stehenbleiben. Piechnick: „Wenn ich in die Zukunft blicke, bin ich mir absolut sicher, dass in den nächsten 15 Jahren Roboter in jedem Haushalt so etabliert sein werden, wie die Smartphones im letzten Jahrzehnt etabliert wurden.“

Von Heiko Weckbrodt