Dresden

Dresden ist um ein riesiges Wandbild reicher: Der Dresdner Künstler Jens Besser gestaltete die Fassade am neugebauten Hotel an der Antonstraße 43 zum Thema „Der unendliche Verkehr“. Dabei greift er die Form des Unendlichkeitszeichens – oder auch die der Acht, passend zum Hotelnamen „Super8“ – auf und lässt internationale Züge endlose Schleifen ziehen. Wer das Gemälde länger betrachtet, wird allerhand versteckte Details entdecken, unter anderem ein fahrendes Haus auf einem Güterwaggon. Laut Künstler sollen sich an der Hauswand aktuelle Aspekte und Diskussionen um Verkehrspolitik widerspiegeln.

Der Bau des Hotels an der Antonstraße sorgte vor gut zwei Jahren für Proteste. Diese kamen jedoch zu spät, denn die Baugenehmigung war da schon erteilt. Die Stadtratsfraktion der Linken kritisierte damals die Architektur des Gebäudes. Das Billighotel sei ein weiterer Nackenschlag für die Baukultur in Dresden. Auch die Gesellschaft Historischer Neumarkt Dresden übte scharfe Kritik an dem Gebäude: Dieses stelle keinerlei Bezug zur benachbarten historischen Architektur her.

Von DNN