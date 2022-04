Richtfest am ehemaligen Wöhrl Plaza in Dresden: Bald wird hier übernachtet

Dresden

Am Dienstag schwebte über dem ehemaligen Wöhrl Kaufhauses die Richtkrone. Nach einer kurzen Einlage eines Trompetenspielers folgte der Richtspruch, während sich langsam der Richtkranz in die Höhe bewegte. Als schließlich das Glas des Poliers am Baugerüst zerschellte, war das Gebäude in der Mitte der Dresdner Innenstadt offiziell geweiht.

Auf 10 000 Quadratmetern Bruttogeschossfläche entsteht hier eine Mischnutzung aus Hotellerie, Gastronomie und Einzelhandel. Das Gebäude an der Stelle der ehemaligen Wöhrl Plaza soll Anfang 2023 fertiggestellt werden. Durch die gemischte Nutzung des Objekts verspricht sich Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) eine grundlegende Bereicherung für die Innenstadt. In seinen Augen biete dieser Umbau einen Grundpfeiler der Post-Corona-Strategie der Stadt. Nicht nur der Einzelhandel solle in der Stadt zu finden sein, sondern auch diverse Angebote wie Tourismus und Hotellerie seien zentral für die zeitgemäße Entwicklung der Innenstadt.

Neue Dynamiken auf Dresdens größter Flaniermeile

Der Umbau durchbricht die Monostruktur der Innenstadt, erklärt auch Thorsten Bischoff, Leiter der Projektplanung. Von der Nutzung als Hotel verspricht sich Bischoff eine Belebung der Fußgängerzone.

In das frisch geweihte Gebäude ziehen Anfang nächsten Jahres ein Hotel der Premium-Economy-Hotelkette Premier Inn, ein Burgerrestaurant der Firma Five Guys und eine Douglas-Parfümerie der neuen Generation, wie Bischoff ankündigte. Da Hotels bekanntlich nicht nach klassischen Öffnungszeiten öffnen, belebe dies die Stadt. Durch die Fluktuation auch bei Nacht und durch die Sitzflächen der Gastronomie im Außenbereich versprechen sich die Planer neue Dynamiken auf Dresdens größter Flaniermeile.

Nach Bischoff brauche es ein Umdenken der Gebäudenutzung. Durch die Verlagerung des Einkaufs in Onlinemärkte verändere sich das Konsumverhalten der Menschen in den Innenstädten. Die Konsumenten seien nicht mehr bereit, in die oberen Etagen eines herkömmlichen Kaufhauses zu fahren, was dazu führe, dass sich über anderweitige Nutzung dieser Etagen Gedanken gemacht werden müsse. Das Ziel sei eine attraktive Innenstadt als Ort zum Wohlfühlen mit einladender Infrastruktur.

Auszeichnend für die Umbauarbeiten auf der Prager Straße ist laut Christoph Winkler, Geschäftsführer der DIW Bau GmbH die Regionalität. Viele beteiligte Unternehmen, vom Gerüstbau bis zum Abriss stammten aus der Region. Vor allem die Schnelligkeit des Vorhabens habe alle beeindruckt. Wenn der Innenausbau genauso schnell funktioniere, könnten sich Dresdner und Touristen bald über eine belebtere Innenstadt freuen.

Von Elias Hantzsch