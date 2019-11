Richtfest am Königspark in Dresden

Dresden

In Oberloschwitz nähern sich zwei weitere Stadtvillen der Wohnanlage „ Königspark“ der Fertigstellung. An den „Weidnerschen Stadtvillen“ konnte am Mittwoch Richtfest gefeiert werden. Diese reihen sich zwischen bereits fertige Neubauten und sanierte denkmalgeschützte Gebäude ein.

Breite Treppen und Flure sowie hohe Räume wurden von Architekten in modernen Wohnraum mit Echtholzparkett und Fußbodenheizung umgewandelt. Außerdem gibt es neue Balkone und Grünanlagen vor den Wohnungen. Im Königspark sind bereits 56 Wohnungen in Altbauten und 82 in den Neubauten verkauft. Die Wohnungen, die derzeit noch ausgebaut werden, haben Größen zwischen 150 und 240 Quadratmetern.

Von DNN